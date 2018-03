Diputada Dalia Bernal denuncia que fue agredida verbalmente por el diputado Moya 

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



El tema de las auditorias y los millones gestionados a diputados, presuntamente manejados de manera irregular generando enfrentamientos entre miembros de la bancada oficialista del panameñismo y la oposición en la Asamblea Nacional.

En el período de incidencias en el pleno, se produjo un choque verbal entre la diputada de Cambio Democrático Dalia Bernal y el panameñista Juan Moya.

Bernal en su intervención le reclamó a Moya sobre un percance donde este presuntamente se quita su saco "me lo sacude en la cara" y le dice que el es un hombre que esta limpio que no tiene cola de paja. 'Que me esta diciendo con eso, que yo soy una ladrona, yo no soy una ladrona", dijo.

"Yo no le he robado absolutamente nada a nadie, del dinero que se nos ha asignado tengan la plena seguridad que ni un real quedo dispuesto para que a mi me fueran a llevar al sistema legal actualmente". Presuntamente según Bernal, el diputado Moya habría dicho en un medio televisivo que los diputados PRD y CD eran unos ladrones.

Es su turno Moya le respondió a Bernal y dijo que respetaba mucho a las mujeres que son parte de la obra maestra de Dios. "Usted Dalia Bernal y presidenta Yanibel Ábrego son parte de esa obra maestra".

Seguidamente Moya indico que no era persona de andar por los pasillos diciendo cosas que no debiera.

Sostuvo que la diputada Bernal "le acusa que le dijeron cosas que yo dije". "Yo no estoy para bochinches. Le dije que presentara la grabación y conversáramos", expreso.

Moya dijo que no fue estudiante de la diputada Bernal que es educadora de profesión, se quito el saco y empezó a sacudir la prenda de vestir en en recinto parlamentario. "Si le dije que de allí sacudiendo el saco- no sale nada", manifestó Moya justo antes de que la presidenta de la Asamblea le llamara la atención ya que el Reglamento Interno establece que para estar en el pleno los diputados varones deben vestir con saco y corbata.