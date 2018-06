Defensa sufre nuevo revés, juez rechaza objeción

El abogado Ángel Álvarez, representante de cinco víctimas, abandonó el recinto cuando el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, respondía a la defensa de Ricardo Martinelli la objeción a la acusación efectuada por el fiscal Harry Díaz.

El juez le dijo de frente al abogado que si se quería interrogar a testigos y aportar pruebas, tenía que constituirse en querellante.

Álvarez no se sumó a la querella del fiscal ni tampoco se convirtió en querellante autónomo, pero representaba a la diputada Zulay Rodríguez y a su esposo, Álvaro Testa; al exdiputado Yassir Purcait; al abogado Miguel Antonio Bernal y a la dirigente magisterial Yadira Pino, como víctimas de los pinchazos telefónicos.

El jurista había planteado más temprano su criterio. Uno similar al de la defensa del expresidente, que consistía en que había que imputar a Ricardo Martinelli antes de acusarlo.

No es la primera vez que Álvarez esgrime su posición. Desde el inicio del caso manifestó su desacuerdo con la posición de la fiscalía, por eso no se adhirió.

Álvarez sostuvo durante la audiencia que no cabía la nulidad planteada por la defensa de Martinelli. ‘No comparto la opinión de que debamos omitir la imputación. Este no es un proceso especial, el Código Procesal Penal habla de los procedimientos especiales, que son donde se juzga a diputados y presidentes. Este precedente, de la no imputación, abrigaría la posibilidad de que el día de mañana cualquier magistrado sea sacado de su cargo con una imputación', indicó.

‘Sé que el fiscal cree que soy su enemigo —dijo Álvarez— pero no lo soy', remató.

Antes de escuchar la decisión del juez, Álvarez insistió a la prensa en que se debía fijar un plazo para completar cualquier evidencia de los querellantes y defensores, y después retornar a la audiencia de acusación.

Alegaba que el día de mañana, cuando cambiase la composición de la Corte Suprema de Justicia, el caso podría ser revisado y caer en anulación por la omisión de los pasos en el proceso.

A muchos querellantes les causó suspicacia la posición de Álvarez, ya que su postura beneficiaba a la defensa del expresidente. Incluso lo llegaron a etiquetar como ‘el caballo de Troya' de la defensa.

Yassir Purcait, una de las víctimas que se hacía representar por Álvarez, le quitó el poder y dijo sentirse decepcionado de su actuación.