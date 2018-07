Defensa de Martinelli presentó recursos de control de legalidad 

Adelita Coriat

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli efectuó tres peticiones antes de que la audiencia entrara a la acusación.

Roniel ortiz plasmo que existen afectaciones de derechos y garantías por violaciones a normas y disposiciones que no se le respetaron a su cliente.

Como primer punto, habló de la violación al artículo 126 del Código Procesal Penal que establece el idioma en la actividad procesal, es decir, el español. En este sentido indicó que varios de los documentos que venían de Estados Unidos se encontraban en idioma inglés y que es un deber del juez entregar al abogado los papeles en español y no se cumplió la traducción que se debía respetar al derecho a la defensa.

Por esta falta de traducción, indicó Ortiz, pudo haberse puesto en peligro la situación médica de el exmandatario. En segundo lugar hablo del derecho a la defensa que tiene toda persona en un proceso, y dijo que, cuando su cliente llegó a Panamá extraditado el 11 de junio pasado, su derecho a la defensa fue vulnerado. “Como no le permitieron el derecho de defensa dijo que iba llamar a su esposa pero en realidad llamo al teléfono de Carlos Carrillo, su abogado, a preguntarle donde estábamos (los abogados) porque él se encontraba solo”, dijo Ortiz.

En tercer lugar Ortiz manifestó que su cliente tiene derecho, por ser un expresidente de la República, a recibir la vigilancia de los agentes del servicio de protección institucional (SPI) y que esto no se cumplió.

Posteriormente el juez Jerónimo Mejía dio traslado al fiscal para que conteste a la defensa. Harry Diaz, fiscal de la causa, insico no comprender la relevancia de la primera sustentación de la defensa, más bien lo calificó como un acto dilatorio.

Luego el fiscal dijo que el 11 de junio consta que hubo comunicación entre Ricardo Martinelli y su abogado. Y que estos temas ya han sido tratados y decididos en la sala.

Por último, el fiscal se refirió a la custodia del SPI y arguyó que no entiende como la defensa del privado de libertad puede solicitar esta protección ya que se entiende que su cliente no se encuentra en libertad ambulatoria, por tanto, no requiere la vigilancia del sistema de protección institucional.

Los querellantes también tuvieron oportunidad de hacer contestación a la defensa y en su mayoría coincidieron que se trata de recursos que solo intentan dilatar el proceso, que han sido ya debatidos, y que parte de estos documentos los utilizó la defensa al principio del proceso cuando interrogó a los médicos para poder establecer la condición de salud de su cliente.