Defensa de Martinelli insiste en fianza

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



A dos meses de estar privado de libertad en el Centro Penitenciario El Renacer, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli insistió por segunda ocasión al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que conceda a su cliente una fianza y un cambio de medida cautelar.

Los abogados sustentaron el recurso bajo los argumentos de que su cliente se encuentra aislado en una celda, no tiene derecho a que lo visiten otros internos de la cárcel y que su estado de salud requiere de constante atención médica. La solicitud se interpone a unos días de haber salido de vacaciones el fiscal Harry Díaz.

Los abogados de Martinelli pueden solicitar una fianza a la Corte las veces que lo crean necesario.

Ya en el pasado, le han dicho que no. El 19 de junio pasado, el Pleno de la Corte le negó la libertad bajo fianza. Entonces, la defensa alegó que había estado un año preso en Estados Unidos desde el momento de su captura, el 12 de junio de 2017, y pidieron que se computara ese tiempo al proceso que se le sigue. No obstante, los magistrados consideraron que el tiempo que Martinelli estuvo privado de libertad en Miami, Florida, fue producto del proceso de extradición y no estuvo a órdenes de los tribunales panameños. No obstante, indicaron que de salir condenado, le conmutarían el año en mención.

Para solventar el presente recurso, la Corte debe llamar a audiencia y la defensa de Martinelli, justificar la medida solicitada.