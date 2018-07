‘Cuando invierta mis $300 mil, están mis socios o amigos'

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



Antes de iniciar la entrevista, sentado frente a las cámaras de televisión, su esposa Rosella, se acercó a acomodarle los calcetines que dejaban asomar los pies del entrevistado. Con mucha delicadeza, la señora se agachó y le subió las medias. Él, con orgullo, exclamó que su esposa es un gran apoyo en su deseo de llegar a ser presidente. Dimitri Flores asegura que financia su campaña con fondos propios y que seguirá haciéndolo hasta el tope que permite el Tribunal Electoral (TE) de $300 mil. Ya ha invertido casi la mitad. Cuando se le acabe el dinero tiene planes de acudir a sus socios y amigos, pero no a los ‘saltamontes' como les llama a las personas que colaborarían a su proyecto a cambio de algo. Se sorprende cuando le informo que el nombre, Dimitri Flores, aparece al menos en 10 sociedades anónimas, no tenía idea, ripostó. Enseguida dijo que encomió a sus abogados investigar. Lo curioso no es que se lea su nombre en algunas empresas, sino que él no esté al tanto de ello, de ahí el ‘shock' dijo sentir cuando se le cuestionó al respecto con la intención de conocer con qué fondos sufragaba su campaña.Finalizada la entrevista, La Decana solicitó de Flores una biografía u hoja de vida. Algo básico que debe tener un precandidato a la presidencia de la República. En cambio, fue lo más difícil de obtener del independiente.

¿USTED MISMO SE SUFRAGA SU CAMPAÑA SIN DINERO AJENO?

Si, nosotros no estamos por ahí pidiendo dinero. Le digo, he ido al Banco Nacional a pedir los libros para que el TE se lo lleve y haga su auditoría. El que no la debe no la teme, nosotros tenemos que ser claros desde el momento en que alguien te da un centavo. Aquí hay muchos que están caminando, no voy a mencionar su nombre, y sí están recogiendo plata por ahí, yo no.

‘Si alguien me demuestra que, cualquier día, después de que me entregaron la Resolución como precandidato a la presidencia de la República por la libre postulación, yo regalé una estufa o una refrigeradora, me salgo'

¿POR QUÉ SE JACTA DE DECIR QUE USTED NO COLECTA DINERO DE SUS SIMPATIZANTES? ¿QUÉ ES LO QUE LO HACE TAN DISTINTO AL RESTO QUE USTED SÍ TIENE PLATA?

No es que tenga plata es que uno tiene que trabajar.

TODOS TRABAJAMOS PERO TAL VEZ NO TENEMOS LOS MISMOS INGRESOS...

¿Entonces para qué se meten en esto?

¿USTED CREE QUE EL QUE TIENE PLATA LLEGA A SER PRESIDENTE?

Es que mira, el que no tiene, el que no demuestra que en su vida ha podido superarse, y que ha podido ahorrar $100 mil en sus 40 o 50 años, ¿alo? Qué mensaje tu me estás dando de superación de que hiciste en tu propia vida, qué vas a hacer con nosotros.

PERO , ¿CÓMO USTED MIDE LA SUPERACIÓN PERSONAL?, ¿EN DINERO?

Es que tu tienes que demostrarlo.

¿DEMOSTRARLO CÓMO?, ¿EN DINERO, O EN QUÉ?

Tu dónde estás. ¿Usted se superó no?

SI NO TENGO DINERO, ¿NO PUEDO ASPIRAR A UN CARGO PRESIDENCIAL?

Una persona de 45 años, en este país, ¿no ha podido ahorrar ni siquiera $100 mil?

HAY MUCHOS QUE NO, PERO LE ASEGURO QUE SE SORPRENDERÍA DE SUS APORTES...

Espera, con eso no demerito a las personas. Aquí hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Si uno se va a meter en algo tiene que estar organizado, tiene que hacer las cosas en orden, no venir a pescar. Uno tiene que ordenarse y proyectarse: yo quiero ser presidente. Programarse para el tiempo en que uno quiere ser presidente, dentro de 20 años, por ejemplo. No levantarse un día y decir que yo voy a ser presidente. Si no te preparaste caes en las manos de los saltamontes, estar pidiéndole plata a esos saltamontes para correr, con eso te estas comprometiendo con esa clase de personas.

¿USTED ESTÁ DISPUESTO A INVERTIR EN SU CAMPAÑA $300 MIL DE SU DINERO?

Tengo que trabajar por Panamá, yo tengo mis hijos pequeños. Quiero dejar un país seguro. Aquí hay un desorden en todos lados, en la Asamblea, el Órgano Judicial, la empresa privada, los medios, hay un desorden. Tenemos que ordenar esto porque tenemos que dejar un país seguro para nuestros hijos. Un país en que la persona que mencionaba una cosa tenía que ser responsable de ello porque había que investigarlo. Nosotros tenemos que cambiar lo que está pasando. Yo soy empresario.

¿A QUÉ SE DEDICA USTED EXACTAMENTE?

Soy gerente de 6 empresas, de carga, y exportación.

¿USTED LAS TRABAJÓ O LAS HEREDÓ?

Nosotros las hicimos juntos.

¿CUÁNTAS SOCIEDADES ANÓNIMAS TIENE USTED?

Son 6 de las cuales yo no pertenezco, soy el gerente.

USTED APARECE EN 13 DISTINTAS SOCIEDADES ANÓNIMAS...

¡Sangre de Cristo! ¿Que yo aparezco? Me acabas de dejar en shock. Yo voy a mandar a investigar.

HOJA DE VIDA La pregunta más difícil de la entrevista, su biografía Nombre completo: Dimitri Osmin Flores Posso Nacimiento: 21 de enero 1972, Colón, Panamá Ocupación: precandidato presidencial, empresario Cónyuge: Rosella Stagnaro Resumen de su carrera: Al precandidato se le solicitó una breve biografía u hoja de vida para publicarla en este espacio. Al momento en que este diario inquirió por un breve resumen de su vida, respondió con un mensaje de voz que se encontraba ‘a millón', y agregó que ‘con un grupo de jóvenes, hemos comenzado a grabar lugares, haciendo la gran biografía mía. Lo que me puedo comprometer contigo es que te la entrego a tí (...). Pero déjame terminar lo que estoy haciendo (para que) llegue al impacto que yo quiero. Vas a tener desde que nací, dónde nací, a dónde me entrené, todo, todo, va a salir ahí'. El precandidato se encontraba en un almuerzo cuando se le solicitó la información. La Decana aclaró que solo requería algo básico, como estudios, trabajo, o desempeño político y que lo podía enviar después del compromiso. No obstante, Flores insistió en que se encontraba en un almuerzo con unos clientes en un restaurante, ‘no te prometo nada porque estoy complicado con esta gente' dijo. Al día siguiente, el diario solicitó nuevamente la hoja de vida. No obstante, el precandidato no respondió los chats, llamadas, o envió una breve hoja de vida.

¿POR QUÉ SE SORPRENDE?

Porque es que no tenía tanto. Yo aparecía en las que tenía negocio con Cuba porque necesitaba aparecer. La mala práctica de los abogados en este país es que ponen a las personas en las sociedades y no las ponen a firmar.

ESO NO PUEDE SER SIN SU CONSENTIMIENTO...

Uff, te estoy diciendo, ya me pasó.

¿QUÉ VA A HACER CUANDO SE LE ACABEN LOS $300 MIL?

Es la forma de ser independiente. No quiero dinero de los saltamontes. Tengo 20 años en esto, he visto gente que llega con los presidentes a reclamar sus cargos después de haber donado dinero a la campaña. Si se acaba el dinero tengo socios, amigos. A esos no les tengo que dar nada. A los saltamontes no quiero deberles nada.

ENTONCES, ¿SOLO RECIBE DINERO DE SUS AMIGOS?

No, porque no sé cuáles son los intereses de las personas que me donan dinero. Nosotros no aceptamos dinero de nadie. Nosotros depositamos en nuestra cuenta y el TE electoral está al tanto. Voy a acudir a los amigos cuando se acabe la plata, De ellos conozco sus intereses y sé por qué están con nosotros.

HAY SOSPECHAS DE QUE TIENE VINCULACIONES CON FONDOS PÚBLICOS PARA SUFRAGAR SU CAMPAÑA, ¿QUÉ TIENE QUE DECIR A ESO?

Cada día que dicen eso, lo que hacen es elevarnos. Yo ya les reclamé una reunión porque la gente dice que ellos han dado plata y no es así. Quiero saber a quién le han dado plata (de mi campaña). Mandé a decirle a los Varela que quiero una reunión para saber a quién le dieron plata que dicen que me están dando. Yo me reuní con varios personajes y les fui a reclamar para que me digan a quién le han dado el dinero porque a Dimitri Flores no le ha llegado.

¿CÓMO CONOCIÓ AL PRESIDENTE VARELA?

Yo conocí a su padre. Uno de mis mejores amigos le manejaba la finca y nos hicimos muy amigos. Pero a José Luis ‘Popy' Varela lo conocí cuando fue legislador por primera vez. Eramos amigos. Yo soy una persona que si mañana necesitas un favor, te doy la mano. No sé que va a pasar mañana, mi papá me enseñó que hay que ayudar a la gente.

¿QUE ESTUDIÓ USTED?

Administración de negocios y ahora estoy estudiando para abogado. Yo voy a defender a mi gente, nuestra gente está indefensa...

¿USTED VA A DEFENDERLOS COMO ABOGADO?

Sí, como abogado. Hay muchas leyes que han destruido la base de este país, que es la familia.

¿CUÁL ES LA LEY QUE HA DESTRUIDO LA FAMILIA?

Wow, en otro momento te voy a traer todo lo que queremos hacer para arreglar el país.

PERO CON LA IDEA QUE EXPONE, SI SABE DE ALGUNA LEY QUE HA DESTRUIDO LA FAMILIA, ¿CUÁL ES EN ESPECÍFICO?

Todas las que han reformado.

¿PERO TIENE LOS NÚMEROS?

‘Quiero saber a quién le han dado plata (de mi campaña). Mandé a decirle a los Varela que quiero una reunión para saber a quién le dieron plata que dicen que me están dando'.

No los tengo en mi cabeza, los dejé en la oficina. Es un tema delicado, tenemos que ponerle atención porque todos le ponen atención a todo menos a la base. Hacemos presupuestos para encerrar y no para prevenir, la familia es la prevención. Tengo que invertir para eso y dejarle a mis 6 hijos un país seguro.

YO ENTIENDO QUE PUEDE TENER EMPATÍA CON EL PUEBLO, PERO SU DISCURSO ME PARECE EL TÍPICO DE TODO POLÍTICO..

Me gustaría que fueras al TE y te permitan ver la propuesta que le dimos a la institución. El único candidato que no vino a pescar en río revuelto soy yo. Nosotros fuimos los únicos que presentamos una propuesta coherente y estudiada. Los medios no pueden caer en las ilegalidades de hacer campaña. Tú puedes ir al TE y pedir copia del equipo. Tenemos toda la nómina incluso los representantes al Parlacen y un plan de gobierno.

¿CON CUÁNTA GENTE SE ASESORÓ PARA HACER ESE PLAN?

Con amigos que son abogados financistas y otros. Nosotros queremos desarrollar el Caribe panameño.

SE LE VE MUY ACTIVO CON SUS LIBROS DE FIRMAS, LA CRÍTICA ES QUE PAGA A SUS ACTIVISTAS POR CADA LIBRO LLENO. ¿CUÁNTO LES PAGA?

Nosotros no es que pagamos por cada libro. Lo que hacemos es que le damos un viático para que nuestros activistas se puedan mover. Es inhumano que pongas a la gente a moverse para ti, con el mismo cuento que vienen todos los políticos que les piden que les ayuden como voluntarios y les dan $5. La gente tiene hambre. Nosotros hacemos lo que la ley nos permite. El TE nos otorga $2 por cada firma validada y esos dólares lo transferimos a nuestros activistas.

¿CUÁNTO LES DA POR CADA LIBRO LLENO?

Nosotros les damos $75 a cada uno para que se puedan mover, coger el bus.

¿CUÁNTOS LIBROS LE PUEDE TRAER UNA PERSONA?

Algunos pueden traer 4 o 5 libros. No es que ellos los traigan, nosotros también hacemos nuestro recorrido. Ellos están haciendo un trabajo, el grupo también tiene que poner su paila.

ESTA METODOLOGÍA GENERA SOSPECHAS, CUALQUIERA UTILIZARÍA DINEROS MAL HABIDOS Y PAGAR POR LIBROS...

No porque el TE no te lo va a permitir. Un libro de 100 firmas el Tribunal solo te reconoce las válidas a $2. Es decir, que el tope son $200 porque el TE no te permite más. Eso es lo que queremos aclarar porque hay precandidatos que están difamando. Parece que no hubieran estado en las reuniones previas que hizo el TE en donde explicaban lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Incluso nos dieron un libro donde están las reglas de juego y lo que se tiene para gastar. No puedes pagar más que eso.

¿DE DÓNDE SACA LA PLATA PARA PAGAR A SUS ACTIVISTAS?

Nosotros tenemos a nivel nacional, entre los voluntarios y los que se pueden pagar, porque trabajan, tenemos acerca de 1,400 a nivel nacional.

¿A CUÁNTOS SÍ LES PAGA?

Tenemos como 200 o 300 personas que realmente los ayudamos con eso porque lo necesitan y no tienen trabajo y es una forma de que ellos lleven algo a sus casas.

SI LE PAGA A 200 PERSONAS REPRESENTAN MÁS DE $22 MIL DÓLARES...

Hemos gastado más, unos $117 mil, ahí está la cuenta del Banco Nacional.

¿DE DÓNDE SACA LA PLATA?

De nuestros fondos, de nuestras empresas.

USTED TIENE SU CAMPAÑA DEL MINUTO DE SUPERMERCADO Y REGALA OTROS ENSERES A LA GENTE, ¿NO CREE QUE ESO ES CLIENTELISMO?

Te explico. Clientelismo es cuando tú das algo a cambio de otra cosa. Si nosotros estuviésemos hoy en día, o alguien puede demostrar que Dimitri Flores o el equipo mío, está dando algo a cambio de una firma, eso es clientelismo. Nosotros no estamos haciendo eso. Hemos venido por muchos años haciendo actividades, he hecho trabajos sociales a nivel nacional, hemos compartido y hablado con ellos.

PERO INSISTO, ¿USTED CREE QUE ESA ES LA FORMA DE LOGRAR SIMPATIZANTES?

Esas eran actividades del 2016, me sacan eso y siguen sacándolo como si fuera actual. Pero yo jamás lo he hecho en esta campaña. Si alguien me demuestra que, cualquier día, después de que me entregaron la Resolución como precandidato a la presidencia de la República por la libre postulación, yo regalé una estufa o una refrigeradora, me salgo. Eso fue previo a mi candidatura, lo de los electrodomésticos fue un sorteo que hicimos del día de las madres hace mucho tiempo, en diciembre de 2016 en la emisora Shalom F.M. calle 8, Colón. Regalamos hasta una cama, lo sorteamos. Todo esto fue antes de mi candidatura. Yo lo publiqué en mi Facebook, eso lo sacaron de mi cuenta que ahí esta.

LO QUE SE CRITICA ES EL MODELO QUE SE USA PARA GANAR SIMPATIZANTES...

Yo no lo estoy usando ahora. Pero pagar por el trabajo de una persona que busca firmas no debe dejarse pasar, no es humano que una persona trabaje y no tenga un viático para tomarse aunque sea una agua con azúcar, una sopa, o una botella de agua. Nuestro pueblo está viviendo hambre, se lo digo de corazón, no lo quieren entender.

¿ENTONCES POR ESO DIMITRI VA A IR A REGALARLES TODO?

No, yo no regalo, si ellos están trabajando por una firma, están tomando sol, es inhumano de mi parte decirles que se vayan a casa con el estómago pegado al espinazo. Si nosotros estuviéramos pagando al que firma, eso sí es delito.

USTED TIENE UNA DENUNCIA EN LA FISCALÍA ELECTORAL, ¿EN QUÉ HA QUEDADO ESA DENUNCIA?

Nosotros fuimos a la fiscalía y les enseñamos que se trataba de 2016, que no tiene nada que ver con lo actual. A nosotros no nos han notificado nada. Eso fue en 2016, ahí están las pruebas, todo, lo llevo fotografiado, hasta las acciones de nuestros activistas. Estamos organizados, si quieres ser presidente tienes que ser abierto y la gente tiene que saber con quién tú estas hablado.

YO HE AVERIGUADO UN POCO MÁS ACERCA DE USTED, Y CON LA TRANSPARENCIA QUE ME INVITA A HABLAR, LE MENCIONO QUE EN UN AMPARO DE GARANTÍAS PRESENTADO EN 2014, A FAVOR DE NICOLA CASTILLO, LA DECLARACIÓN DE UNA PERSONA APARENTEMENTE DA A ENTENDER QUE HUBO UNA ACTUACIÓN DUDOSA DE UNA PROPIEDAD....

No tengo idea de quienes son esas personas. No los conozco la verdad.

