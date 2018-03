Crisis genera agresión verbal entre diputados

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



La crisis política que se vive en la Asamblea Nacional comienza a encrispar los ánimos entre diputados miembros de las bancadas opositoras y los diputados del oficialismo.

Ayer en el pleno legislativo, durante el periodo de incidencias, se dieron las primeras agresiones verbales entre un diputado del oficialista partido Panameñista y una diputada del partido Cambio Democrático (CD), tras la crisis política legislativa que lleva más de mes y medio.

El choque verbal se dio entre el panameñista Juan Moya y la diputada Dalia Bernal, de CD.

El tema de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y los millones gestionados por diputados del periodo pasado (algunos de ellos reelectos) asignados a juntas comunales y alcaldías, presuntamente manejados de manera irregular habría generado este enfrentamiento.

BERNAL PIDE RESPETO

En su intervención, la diputada Bernal le reclamó a Moya sobre un percance donde éste presuntamente se quita su saco, ‘me lo sacude en la cara' y le dice que él es ‘un hombre que está limpio, que no tiene cola de paja. Qué me está diciendo con eso, que yo soy una ladrona, yo no soy una ladrona', dijo molesta Bernal.

‘Yo no le he robado absolutamente nada a nadie, del dinero que se nos ha asignado tengan la plena seguridad que ni un real quedó dispuesto para que a mí me fueran a llevar al sistema legal actualmente. En San Miguelito están las obras que gestioné', dijo.

El incidente habría ocurrido, según Bernal, en dos ocasiones.

Moya, quien originalmente fue electo como diputado suplente, ejerce como diputado principal ya que Melitón Arrocha (electo como principal) fue nombrado como embajador permanente de Panamá en las Naciones Unidas. En tanto, Bernal tiene ya tres periodos consecutivos como diputada del circuito 8-6, en San Miguelito.

MOYA SE DEFIENDE

En su turno, Moya le respondió a Bernal y dijo respetar mucho a las mujeres, las cuales, añadió, ‘son parte de la obra maestra de Dios'.

‘Yo respeto mucho a la mujer y usted, Dalia Bernal, y la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, son parte de esa obra maestra, así como las otras diputadas del parlamento', indicó Moya.

Seguidamente, el diputado panameñista expresó que no es una persona de andar por los pasillos diciendo cosas que no debiera.

El diputado, sin embargo, reconoció que sí tuvo un incidente con la diputada Bernal porque ella le acusa que él comentó de una situación y ella desató un ‘bochinche'. ‘Yo no estoy para bochinches, le dije que presentara la grabación de la emisora, escuchémosla y nos ponemos de acuerdo', añadió.

Presuntamente, según Bernal, el diputado Moya habría dicho en un medio radial que los diputados PRD y CD eran unos ladrones.

Moya continuó hablando y manifestó que no fue estudiante de la diputada Bernal, que es educadora de profesión, se quitó el saco y empezó a sacudir la prenda de vestir en el recinto parlamentario.

‘Sí le dije que de allí sacudiendo el saco - no sale nada', manifestó Moya justo antes de que la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, le llamara la atención, ya que el Reglamento Interno establece que para estar en el pleno los diputados varones deben vestir con saco y corbata.

REGLAMENTO INTERNO

Mientras esto transcurría en el pleno, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional prohijó un anteproyecto de ley que modifica el Código de Ética Parlamentaria, en el cual justamente se busca regular el comportamiento de los diputados dentro y fuera del hemiciclo legislativo.

El documento establece sanciones como la suspensión del derecho a voz por un mes en el pleno y a las comisiones para el diputado que directamente o a través de sus redes sociales irrespete a sus colegas, a las autoridades, invitados o al público en general.