Credenciales archiva otro expediente contra el magistrado Harry Díaz

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidió ayer archivar y no admitir la denuncia por calumnia presentada por la exministra de la Presidencia María Fábrega en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz.

La denuncia fue presentada en representación del magistrado Luis Ramón Fábrega, luego de que Díaz, en una entrevista televisiva el 14 de enero de 2016, presuntamente indicara que el exmagistrado Alejandro Moncada Luna le habría dicho que Luis Ramón Fábrega era pedófilo, y que tenía pruebas.

La Comisión acogió una recomendación de una subcomisión presidida por la diputada Mariela Vega, y conformada además por los diputados Alfredo Pérez y Miguel Salas, que determinó que la acción penal prescribió.

En el informe de la subcomisión leído por Vega se llegó a la conclusión de que el plazo de prescripción de la acción penal venció, debido a que el delito denunciado se cometió el 14 de enero de 2016.

La subcomisión destacó que el delito de calumnia tiene un término de prescripción de 18 meses, ‘lo que nos indica que la acción penal prescribió', aseguró Vega.

Indicó que no consta en la carpetilla constancia alguna de que se haya interrumpido el término de la prescripción de la acción penal. ‘Como el delito tiene pena máxima de prisión de 18 meses, eso indica que la acción penal prescribió', detalló la diputada.

El presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio Gálvez, cuestionó que presidentes anteriores de esta instancia legislativa hayan dejado prescribir esta denuncia.

‘Es una vergüenza, son cosas que no pueden seguir pasando, aquí estuvieron alrededor de cuatro presidentes y no trataron este caso, quizás por temor o por presión, porque no crean que yo soy objeto de presión de muchos tentáculos en este país', afirmó Gálvez.