Cortizo se postula como precandidato presidencial

José Arcia

Entre empujones, silbidos y una murga, Laurentino ‘Nito' Cortizo entró al auditorio Omar Torrijos, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), para postularse como candidato a la Presidencia de la República en las primarias del colectivo político.

Eran las 4:20 p.m. cuando Cortizo se presentó y recibió de manos de los comisionados del PRD los documentos para inscribir su candidatura. De esta manera, ya suman once aspirantes a la Presidencia por el colectivo fundado por Omar Torrijos. Hoy, cuando termina el periodo de postulaciones para elecciones internas, se espera que el expresidente Ernesto Pérez Balladares y el exministro de Salud Camilo Alleyne, presenten su candidatura, con lo que se elevaría a trece la lista de precandidatos.

En el auditorio Omar Torrijos la murga no dejaba de sonar mientras Cortizo terminaba el proceso de inscripción que concluía con unas breves declaraciones a los medios de comunicación.

El público perredista no paraba de ondear la bandera del colectivo y gritar consignas a favor del precandidato presidencial que abandonaba el auditorio para una improvisada conferencia de prensa en las afuera del partido. Cortizo estaba rodeado de copartidarios de diferentes partes provincias: Bocas del Toro, también habían llegado de Colón, provincia por donde Cortizo fue legislador. En fin, había personas de diversos puntos del país.

Fue precisamente en Colón, hace 26 meses, que Cortizo inició el proceso de su aspiración a la Presidencia de la República. Específicamente el 19 de abril de 2016 en la provincia atlántica empezó a recorrer el país y, según él, su movimiento es ‘netamente de base'.

Cortizo prefiere no compararse con el resto de sus copartidarios que también aspiran a obtener el voto de los perredistas para ser el abanderado del PRD en las elecciones generales del 5 de mayo de 2019. Alega que no es correcto eso es ‘hablar mal' de sus copartidarios y pidió al resto de los precandidatos no caer en descalificaciones.

No se guardó calificativos al hablar de la actual administración gubernamental, encabezada por el panameñista Juan Carlos Varela. Dijo que su administración ha sido ‘incapaz' de resolver los problemas y que el país ha vivido en la ‘oscuridad' durante los últimos diez años, los dos últimos quinquenios gubernamentales en los que el PRD ha perdido las elecciones presidenciales.

‘Los días de la oscuridad se están terminando. Estamos a 349 días del 1 de julio del 2019', dijo al hacer referencia a la fecha en que se realice el cambio de gobierno, el próximo año.

Las elecciones primarias del PRD se realizarán el próximo domingo 16 de septiembre. Ese día los perredistas elegirán a su candidato a la Presidencia y, además, al resto de los candidatos para los distintos cargos públicos de elección popular: diputados, alcaldes y representantes de corregimiento.