Cortizo se compromete en garantizar producción de alimentos

El candidato presidencia por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino ‘Nito’ Cortizo se comprometió en garantizar el “abastecimiento de alimentos para todos los panameños a mejores precios”.



“Mi gobierno no va a llegar a improvisar en materia de agro y aplicará medidas que impacten positivamente a nuestros productores. Vamos a retomar la campaña: Panameño con orgullo consume lo tuyo", señaló.



Según Cortizo, los productores necesitan una política agropecuaria a 15 ó 20 años, que privilegie la cosecha de agua, el uso de agrotecnologías, la asistencia técnica, el crédito ágil y oportuno, y que asegure comercialización.



Las palabras de Cortizo se dieron en una reunión con productores agropecuarios de las regiones de Azuero, Coclé y Veraguas de todos los rubros que se producen en el país.



El encuentro forma parte de la Consulta Nacional para Construir el Buen Gobierno, que inició Cortizo con diversos sectores de profesionales y productivos del país con el objetivo de enfrentar inmediatamente los principales problemas que inquietan a los panameños, como son el sistema de justicia, la producción de alimentos, el alto costo de la vida y el desempleo, entre otros.



Cortizo volvió a reiterarle a los productores que no se permitirán las importaciones en época de cosechas, que se protegerá el patrimonio sanitario de la producción nacional para una alimentación sana e inocua para la población y se impulsará la exportación de nuestros productos agropecuarios en el exterior, aprovechando los tratados de libre comercio.



Se reestructurará y dotará de fondos al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las otras instituciones del sector público agropecuario, que actualmente no responden a las expectativas de los productores y cuentan con uno de los presupuestos más bajos del gobierno.



Cortizo es identificado como el defensor de los agricultores, ganaderos y del todo sector productivo y tiene una trayectoria comprobada como defensor de la soberanía alimentaria de Panamá.