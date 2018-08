Cortizo calificó de crítica la situación que vive el agro

Redacción Digital La Estrella

El aspirante a las primarias presidenciales por el PRD, Laurentino “Nito” Cortizo, se pronunció nuevamente por la situación que vive el agro y se comprometió a solucionar los problemas que aquejan a este sector cuando llegue a la presidencia en el 2019.



De acuerdo con Cortizo, en el caso del agro la situación está tan crítica que ya las personas aprovechan las fiestas patronales y de toros para protestar, lo que nunca antes se había visto en Panamá, debido a la frustración que tienen los productores.



Según el dirigente del PRD durante esos dos gobiernos, se dejaron de exportar $1,000 millones y se duplicaron las importaciones, mientras que las exportaciones cayeron a la mitad.



“Cuando hay cosecha, tenemos que ponernos de acuerdo como panameños y decirle a los importadores, es suficiente, porque no puede ser que un grupito de personas le esté reventando y sacando el corazón a los productores”, precisó el precandidato por el PRD.



Cortizo se comprometió a que en su gobierno las importaciones en tiempo de cosechas serán restringidas y este tipo de cosas no pasará.



Para Cortizo, es necesario implementar en el país una política de Estado para el sector agropecuario y los productores sepan que pasará en 15 años y no se le cambien las reglas del juego cada vez que sale un Ministro de Desarrollo Agropecuario.