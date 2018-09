Corredores sin peaje: ¿una promesa sustentable?

José Arcia

JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ | DIPUTADO

¿CUÁL ES SU POSICIÓN FRENTE A LA EXTENSIÓN DE LA CONCESIÓN DEL CORREDOR SUR A 30 AÑOS?

Se debe entender que lo que compró el gobierno anterior fue la concesión de ambos corredores. El argumento en que se basaron es que los contratos de concesión eran leoninos y que, según estos, los concesionarios se podían quedar casi a perpetuidad. Los pliegos de cargos que se hicieron para el Corredor Norte en el gobierno de Guillermo Endara los tiró al tinaco el siguiente gobierno, de Ernesto Pérez Balladares. Ahí se produce el primer daño al país. Todas las protecciones para Panamá se estaban ignorando y sacando del contrato. El proyecto original del Corredor Norte era la construcción y administración del primer tramo, Albrook-Tinajitas y el estudio, diseño, construcción y administración del segundo tramo, que iba de Tinajitas hasta Tocumen (24 de Diciembre ). Eso fue cambiado en el fondo, alcance y condiciones. En otros países, al finalizar una concesión de este tipo, el gobierno vuelve a licitar esa concesión y con eso consigue dinero fresco sin intereses para poder financiar otras obras. Como la Empresa Nacional de Autopista (ENA) es del gobierno, no es necesario volver a licitar y sencillamente se le extiende el período de concesión. Lo mismo sucede con el Corredor Sur.

CUANDO EL GOBIERNO DE RICARDO MARTINELLI COMPRÓ LOS CORREDORES, ARGUMENTÓ QUE EN DIEZ AÑOS SERÍAN GRATIS. ¿ERA UNA PROPUESTA REAL O DEMAGÓGICA?

¡Claro que fue pura demagogia! Es más, una de las más grandes irresponsabilidades de ese señor. Por algo lo de ‘Mentirelli', nadie puede comprometer acciones o decisiones de futuros gobiernos, si era la intención de ‘Mentirelli' cumplir con esa promesa, ENA debió tener fecha de cumpleaños (para desaparecer), así como también en esa compra debió quedar establecido en los documentos que al finalizar la concesión los corredores quedarían gratuitos. Él sabía que eso no se debía hacer, por eso no lo hicieron, y así podrían culpar a futuros mandatarios si no cumplían con la promesa falsa e irresponsable del señor ‘Mentirelli'.

¿LOS CORREDORES DEBEN SER GRATIS O SE DEBE PAGAR POR ELLOS?

Creo que debería seguir cobrándose para su uso. Sé que el pueblo quisiera que fueran gratis, pero hacerlo así terminaría igual que la antigua autopista Arraiján-La Chorrera o como la vía Boyd-Roosevelt (Transístmica). Podría revisarse el peaje porque ya no habría que compensar su construcción, pero sí su mantenimiento y administración.

EN EL CASO ESPECÍFICO DEL CORREDOR SUR, HAY DUDAS SOBRE EL MONTO TOTAL RECUPERABLE. ¿CONSIDERA QUE TANTO ICA COMO LOS DISTINTOS GOBIERNOS HAN SIDO TRANSPARENTES EN LAS FINANZAS DE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN?

No creo que los gobiernos hayan actuado responsablemente. Veamos cómo arranca este proyecto. Se licita la concesión y esta incluye estudio, diseño, construcción y administración por un período de tiempo. Además, se le da al concesionario el derecho de explotación del antiguo aeropuerto de Paitilla, y si eso fuera poco, ¡se les da el techo de relleno del lecho marino para la creación de dos isletas para su comercialización! Esta última parte es importante resaltarla, porque en ese momento la Constitución política de Panamá no lo permitía. Nunca se anuló el contrato y aunque el gobierno de turno ‘emparchó' la Constitución para levantar ese impedimento, ¡ese parche no puede aplicarse retroactivamente! Ese contrato siguió siendo ilegal. Al adquirir ese contrato de concesión, el derecho de explotación de las isletas debía retornar a Panamá, pero como ese era el jamoncito se lo dejaron a ICA para que se fuera feliz, a costillas del pueblo panameño.

¿CÓMO EVALÚA EL SERVICIO DE LOS CORREDORES, ESPECIALMENTE EN LAS HORAS PICO?

En medición de servicios de carreteras y avenidas, esto se cataloga con las letras A, B, C, D y F, siendo el óptimo el nivel A y el peor, el F. En las horas pico llegamos a tener el nivel F. La razón es que se permite demasiado volumen de vehículos en esas horas y para rematar, la administración vehicular por parte de las autoridades es nula. Ahí los conductores hacen lo que les da la gana. De hecho, los tranques comienzan sin que haya un real volumen exagerado de vehículos y se da por la desobediencia, irresponsabilidad y negligencia de algunos conductores. Eso podría evitarse si las autoridades actuaran correctamente.

¿SE DEBE COBRAR PEAJE PARA TRANSITAR POR EL CUARTO PUENTE SOBRE EL CANAL?

Con respecto al cuarto puente, me parece que poner un peaje en este afectaría el flujo vehicular, que es lo que nos interesa desalojar. Entiendo que en vez de poner el peaje en el mismo puente, lo que se planea hacer es mantener el peaje en los corredores y, de esa forma, financiar esa estructura. Si no me equivoco, en Puerto Rico hay un puente que para atravesarlo se debe pagar peaje. No sería algo exclusivo de Panamá. Hay otros países que hacen algo similar.

VÍCTOR MARTÍNEZ

¿CUÁL ES SU POSICIÓN FRENTE A LA EXTENSIÓN DE LA CONCESIÓN DEL CORREDOR SUR A 30 AÑOS?

La extensión de la concesión del Corredor Sur por un período adicional de 30 años no tiene justificación. El contrato de concesión establece que para que se dé la extensión de la concesión se debe justificar las razones por las cuales no se puede recuperar la inversión en el período establecido. Aquí no se han indicado cuáles son las razones y no es admisible que se prorrogue la concesión, no porque no se puede recuperar la inversión, sino porque se van a destinar los dineros para otros propósitos.

CUANDO EL GOBIERNO DE RICARDO MARTINELLI COMPRÓ LOS CORREDORES, ARGUMENTÓ QUE EN DIEZ AÑOS SERÍAN GRATIS. ¿ERA UNA PROPUESTA REAL O DEMAGÓGICA?

Ciertamente, ellos manifestaron que en diez años serían gratis. Sin embargo, ahora se hace la extensión de la concesión no porque no se puede recuperar la inversión, sino porque se ha dicho que esos dineros van a ser utilizados para otros propósitos.

¿LOS CORREDORES DEBEN SER GRATIS O SE DEBE PAGAR POR ELLOS?

El concepto de gratuidad no se debe utilizar. Los usuarios debemos pagar una suma de dinero por su uso a fin de garantizar su mantenimiento y conservación, pero ese pago no se debe ver con fines de lucro.

EN EL CASO ESPECÍFICO DEL CORREDOR SUR, HAY DUDAS SOBRE EL MONTO TOTAL RECUPERABLE. ¿CONSIDERA QUE TANTO ICA COMO LOS DISTINTOS GOBIERNOS HAN SIDO TRANSPARENTES EN LAS FINANZAS DE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN?

Desde hace muchos años hemos venido denunciando la falta de transparencia en cuanto a la recuperación de la inversión en el Corredor Sur, porque el informe de proyecto elaborado para la compra de dicha vía señala que en solo venta de tierras había recuperado ICA Panamá unos $100 millones. Además, a ICA Panamá se le compró la concesión, pero se quedó con los rellenos que no habían concluido y qué precio se le puso a esas tierras. Definitivamente, no hay transparencia en estos temas.

¿CÓMO EVALÚA EL SERVICIO DE LOS CORREDORES, ESPECIALMENTE EN LAS HORAS PICO?

Los corredores en las horas pico se congestionan y no brindan el servicio que se requiere de ser unas vías rápidas. Ello obedece a varias razones: a) Existe el mismo horario de entrada y salida. Aquí se empieza a laborar a las 8:00 a.m. y terminamos a las 5:00 p.m. Todas las escuelas tienen el mismo horario, y así sucesivamente. Los corredores son vías rápidas de varios carriles y terminan en vías de menos carriles, causando un efecto de embudo.

¿SE DEBE COBRAR UN PEAJE PARA CRUZAR EL CUARTO PUENTE SOBRE EL CANAL?

En el cuarto puente sobre el Canal no se debe cobrar un peaje, es una obligación del Estado construir obras de infraestructura vial. El esquema de financiamiento del cuarto puente es el que recomienda que se cobre un peaje, lo que no debe ser porque se están utilizando los dineros que se recaudan en el Corredor Sur para financiar una obra que es responsabilidad del Estado. Vamos a pagar en los corredores que va a servir de financiamiento al cuarto puente, y vamos a pagar en el cuarto y vamos a pagar peajes en el cuarto puente. O sea, los usuarios de los corredores vamos a financiar el cuarto puente, porque el Estado aparentemente con esto envía un mensaje de que no puede financiarlo porque esta superendeudado.