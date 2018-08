Conducir ebrio, el dilema de sanción y conciencia

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



OVIGILDO HERRERA | ADMINISTRADOR DE NEGOCIO

‘LOS CONDUCTORES NO HAN TOMADO CONCIENCIA DEL PELIGRO QUE IMPLICA CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL. HEMOS FALLADO EN TENER UN PLAN EDUCACIÓN SOBRE EL TEMA'.

¿QUÉ OPINA DE LA PROPUESTA DE AUMENTAR LAS PENAS DE CÁRCEL POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE IMPLIQUEN UNA MUERTE, Y LAS MULTAS POR CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DE ALCOHOL?

Hace poco años se aumentaron las multas por alcoholemia y se bajaron los niveles permitidos para hacer más coercitiva la norma. Sin embargo, a pesar de que se ha endurecido la norma siguen ocurriendo accidentes de tránsito relacionados con la gesta de alcohol y accidentes muy graves. Lamentablemente los conductores no toman conciencia y, lo que es peor, ahora contamos con sistemas como Uber y los conductores no toman conciencia. Yo estoy de acuerdo en establecer medidas coercitiva más fuertes, porque hasta ahora no han funcionado las normas que se han implementado y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ha sido bastante enérgica en ese sentido; incluso, hay una conciencia dentro del Tránsito de que las multas por alcohol deben ser sancionadas por lo que lo ven como un tema moral. La ATTT puede tener muchas fallas, pero este tema lo trabaja con mucha seriedad.

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE ESTE AÑO, SE SANCIONARON A 4,123 CONDUCTORES POR EMBRIAGUEZ COMPROBADA, SEGÚN CIFRAS DE LA ATTT. ¿QUÉ ANÁLISIS HACE DE ESTA CIFRA?

Si notamos que las medidas que se han implementado en los últimos años para hacer más fuerte la legislación y la aplicación de la norma; a pesar de que es cada vez más efectiva no se ha logrado disminuir las estadísticas de sanciones por esta infracción, entonces el resultado es ése. Pareciera que lo único que queda es apelar a la conciencia de los conductores porque en cada uno de esos accidentes trágicos hay familiares que sufren; es decir no solo estamos hablando de las consecuencias del accidente en sí mismo, sino todo lo que sigue después, incluyendo la familia del conductor que produce el accidente.

PARA DISMINUIR CONDUCTORES EBRIOS EN LAS CALLES, ¿QUÉ ES MÁS EFECTIVO, SANCIONES MÁS SEVERAS O EDUCAR PARA CREAR CONCIENCIA?

Se ha dado mucho divulgación sobre el tema de conducir bajo los efectos del alcohol; incluso, cada vez que ocurre un accidente surgen mensajes por las redes sociales que dibujan la realidad de lo que ocurre en las calles y apuntan a la necesidad de crear conciencia, pero los conductores no terminan de tomar adquirirla... Entonces, ni los accidentes constantes, ni el luto de las familias ni las charlas que te obligan tomar y aún así no hay conciencia; entonces el problema ya no es tanto en las normas y su aplicación, sino en la misma conciencia de las personas. Te repito, dentro de todas las deficiencias que puede tener la Autoridad de Tránsito en el tema de la alcoholemia, lo han tomado con mucha seriedad, al igual que los policías de tránsito, aunque no faltará policías e inspectores de la ATTT que se salgan de raya, pero, por conocimiento de casos de amistades o familiares, sé que aplican con dureza la norma. Hay que educar, pero pareciera que las personas no toman conciencia.

A SU JUICIO, ¿A QUÉ OBEDECE QUE LOS CONDUCTORES INSISTEN EN CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, A PESAR DE QUE DESDE EL 2006 EXISTEN SANCIONES?

Bueno, te insisto es un tema de conciencia ciudadana. Por ejemplo, actualmente hay una campaña de no a la reelección, pero en el fondo quienes terminan eligiendo a esos candidatos que en todas las elecciones son elegidos es la misma ciudadanía que no termina de tomar conciencia. Te apuesto que el 60% de las actuales autoridades de elección popular se va a reelegir. En el tema del alcohol los conductores no quieren tomar conciencia de que es una irresponsabilidad total conducir borracho, no puede ser que una persona que no puede ni caminar por su estado de embriaguez decida tomar un auto y conducirlo, y esto lo hacen personas de todos los estratos sociales. Sin temor a equivocarme, esto ocurre más entre conductores de autos particulares que entre transportistas.

MUCHO SE HABLA DE EDUCAR DESDE LAS ESCUELAS EN MATERIA DE TRÁNSITO, PERO MUY POCO SE AVANZA. ¿A SU JUICIO PORQUÉ NO HA HABIDO UN PLAN EN MATERIA EDUCATIVA CONSTANTE?

En este tema si ha habido una deficiencia porque entra el Ministerio de Educación y tu sabes como son los gremios de los docentes. La Director Nacional de Educación Vial y Defensa del Usuario de la ATTT se ha metido un poco en las escuelas, pero no ha sido suficiente y hay que fortalecer este aspecto y te aseguro que es la dirección que menos recursos económicos se le asigna para realizar sus labores, lamentablemente así funcionan las cosas en este país. Reclamos que la educación es importante, pero no nos podemos de acuerdo para impulsar un proyecto educativo y encima de esto debes sentarte a negociar con todas las agrupaciones de docentes. Entonces la educación no se está haciendo de manera masiva, se hace en la medida que esa dirección, que dirige el señor David Ramírez, logra desarrollar el proyecto.

¿CONSIDERAN QUE LAS AUTORIDADES, TANTO DE LA ATTT Y DE LA POLICÍA, HACEN CUMPLIR LA NORMA EN SU TOTALIDAD EN CUANTO A CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DE ALCOHOL O ESTUPEFACIENTES?

Tanto los inspectores de la Autoridad de Tránsito y los policías de la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía hacen un enorme esfuerzo por hacer cumplir con la norma, específicamente con las sanciones que tienen que ver con el alcohol. Los conductores han tenido que cumplir con las sanciones y la suspensión de la licencia tal como lo establece la norma y me consta por amistades que han pasado por esto.

OSIRIS GRATACÓS DE ALVARADO | MERCADEO

‘ES NECESARIO Y URGENTE AUMENTAR LA PENAS Y MULTAS; ESTO DEBIMOS HABERLO HECHO HACE AÑOS Y QUIZÁS HUBIÉSEMOS PERSUADIDO A MUCHOS DE CONDUCTORES'.

¿QUÉ OPINA DE LA PROPUESTA DE AUMENTAR LAS PENAS DE CÁRCEL POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO QUE IMPLIQUEN UNA MUERTE, Y LAS MULTAS POR CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DE ALCOHOL?

Es necesario y urgente, esto debimos haberlo hecho hace años y quizás hubiésemos persuadido a muchos de conducir en estado de ebriedad. Debemos ir cambiando las forma en que hablamos de los incidentes en la carretera; para empezar cuando alguien está en estado de ebriedad no se trata de ‘accidente' (algo fortuito que no lograste evitar) sino de una mala decisión, se trata de un siniestro vial, atropello, choque u otro.

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE ESTE AÑO, SE SANCIONARON A 4,123 CONDUCTORES POR EMBRIAGUEZ COMPROBADA, SEGÚN CIFRAS DE LA ATTT. ¿QUÉ ANÁLISIS HACE DE ESTA CIFRA?

Es difícil cambiar conductas y hábitos, sobre todo si no tienen consecuencias. Estas cifras nos dicen que las personas, a pesar de los casos tan impactantes que se dan cada cierto tiempo, no se sensibilizan sino que insisten, se arriesgan a conducir en estado de ebriedad, convirtiéndose en victimarios en potencia. Debemos y tenemos que tomar medidas, no sólo las autoridades, también la sociedad.

PARA DISMINUIR CONDUCTORES EBRIOS EN LAS CALLES, ¿QUÉ ES MÁS EFECTIVO, SANCIONES MÁS SEVERAS O EDUCAR PARA CREAR CONCIENCIA?

En Paralelo debe ir la ley que sanciona severamente estas conductas temerarias, que cuestan vidas y campañas masivas de seguridad vial... hablamos de sanciones no sólo penales, sino económicas que indemnicen a las víctimas, trabajo social, charlas y otras prácticas ya probadas en otros países.

A SU JUICIO, ¿A QUÉ OBEDECE QUE LOS CONDUCTORES INSISTEN EN CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, A PESAR DE QUE DESDE EL 2006 EXISTEN SANCIONES?

A la falta de consecuencias importantes al enfrentar las faltas, eso incluye la inacción de la justicia y las malas prácticas que se dan en juzgados y con abogados... Falta de sensibilización, no darle importancia al tema entre la sociedad y la tolerancia de todos los que siendo testigos de que una persona no debe o puede conducir, lo dejamos hacerlo, cuando podemos desde quitarle las llaves hasta enviarle en Uber...

MUCHO SE HABLA DE EDUCAR DESDE LAS ESCUELAS EN MATERIA DE TRÁNSITO, PERO MUY POCO SE AVANZA. A SU JUICIO, ¿POR QUÉ NO HA EXISTIDO UN PLAN EN MATERIA EDUCATIVA CONSTANTE?

Las autoridades nos explican que el pénsum académico está saturado, pero vamos a insistir. Es importante aprender asignaturas como geografía y matemáticas, pero la educación vial nos enseña a sobrevivir en la carretera como peatón, pasajero y conductor, sobre todo si se trata de vida o muerte.

¿CONSIDERAN QUE LAS AUTORIDADES, TANTO DE LA ATTT Y DE LA POLICÍA, HACEN CUMPLIR LA NORMA EN SU TOTALIDAD EN CUANTO A CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DE ALCOHOL O ESTUPEFACIENTES?

En la medida de sus posibilidades, falta de presupuesto, el no lograr trabajar en equipo entre instituciones, funcionarios aferrados a prácticas de otras épocas, poco personal, limitación de acción por normas y un atraso de décadas... creo que están intentando hacer algo, pero deben ser aún más decisivos para ejecutar estrategias precisas en conjunto, para lograr disminuir la pérdida de vidas en la carretera, aunque no le guste a la gente.,, La sociedad civil, tú yo, tenemos nuestra cuota de responsabilidad con respecto a la seguridad vial para con los nuestros. Saber que es nuestra obligación como usuarios de la vía pública conocer y respetar deberes y derechos como peatón, pasajero y conductor, y saber que todos tenemos derechos a usar las vías públicas con armonía y ser un ejemplo digno para nuestros niños.