Conducción de exalcalde de Colón se dio para ordenar medida cautelar

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



El Ministerio Público aclaró que la orden de conducción contra el exalcalde del distrito de Colón Dámaso García, se ordenó para notificarle su medida cautelar, luego que el pasado 26 de julio el exfuncionario se retirara pese a que la Fiscalía le indico que no podía irse del despacho porque le aplicarían medidas cautelares.

De acuerdo al Ministerio Público, es Dámaso García se presentó junto a su abogado, para rendir declaración indagatoria, pero el político se acogió a no declarar, "basándose en preceptos legales que su defensa técnica expondría en el expediente; una vez concluida la diligencia se les solicitó tanto al exfuncionario como a su defensa legal, que no se debían retirarse del despacho, ya que le serían aplicadas medidas cautelares personales; no obstante, ambos se marcharon".

Ante esto, la entidad procedió a disponer a través de resolución del 26 de julio de 2018, la conducción del exalcalde al Ministerio Público, girando oficios a la Subdirección de Investigación Judicial de Colón y a la Policía Nacional de Colón, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto.

Ante esto, García aseguró que el proceso en su contra se trata de una "persecución política" en su contra.

La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación el 5 de septiembre de 2016, por la presunta comisión del delito contra la administración pública (peculado), en perjuicio del Municipio de Colón y se acreditó la vinculación del exalcalde al hecho.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con la auditoría de la Contraloría General de la República, que indica que las personas que fueron nombradas por el exalcalde no cumplieron con su misión laboral y cobraron los respectivos salarios; además, el informe arrojó la pérdida de un equipo rodante que no se localizó, por lo cual se está ante la figura de peculado.