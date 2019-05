Comicios, ejercicio democrático que deja más dudas que certezas

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



‘LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES NO SON UN TEMA PARA TOMAR A LA LIGERA Y TAMPOCO SON UNA COMPETENCIA DE VELOCIDAD'.

EL PRESIDENTE ELECTO HA PLANTEADO REFORMAS CONSTITUCIONALES EN DOS ASAMBLEAS, EMPEZANDO POR LA ACTUAL, QUE CONCLUYE EL PRÓXIMO 30 DE JUNIO. ¿CUÁL ES SU ANÁLISIS?

CORINA RUEDA ABOGADA

Las reformas constitucionales no son un tema para tomar a la ligera y tampoco una competencia de velocidad. El hacerlo de esta forma solo deja claro que no se busca crear un debate abierto y amplio para que las reformas constitucionales procedan del pueblo sino de aquellos que, tras bambalinas, quieren aprobarlas y que representan a las élites de poder político y económico.

MUCHO SE HA DEBATIDO SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES O UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. ¿CONSIDERA QUE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES SON SUFICIENTES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL PAÍS?

Reformar la Constitución no es suficiente sin los cambios que están encaminados a darle prioridad a los derechos humanos y al poder popular. Además, hay que tener claro que, como nación, necesitamos llevar a cabo una misión transformadora que logre penetrar los sectores más vulnerables del país, y para esto se necesita acción comunitaria.

EN ESTAS ELECCIONES, EL SISTEMA DE CIRCUITO PLURINOMINAL HA SIDO EL TALÓN DE AQUILES DEL PROCESO; LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REVIVIÓ, EN 2016, EL VOTO EN PLANCHA. ¿CONSIDERA QUE ESTE TEMA DEBE SER ABORDADO EN LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE HA PLANTEADO EL PRESIDENTE ELECTO?

La Constitución es la base de las leyes de una nación y, por tanto, debe contar con los estamentos básicos que permitan legislar sin atropellos; más que pensar si a través de ella se puede arreglar el problema de los circuitos plurinominales, debemos considerar si queremos una Carta Magna o un mamotreto.

EL PRESIDENTE ELECTO HA DICHO QUE PRESENTARÁ EL PAQUETE DE REFORMAS QUE ANALIZA LA CONCERTACIÓN NACIONAL. SIN EMBARGO, PRD Y CD SON MAYORÍA EN LA ASAMBLEA Y EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA SON LOS PARTIDOS CON MÁS DIPUTADOS. ANTE ESTE ESCENARIO, ¿CONSIDERA QUE LOS DIPUTADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PASARÁN UNAS REFORMAS QUE NO LOS BENEFICIEN?

Debemos recordar que, durante el proceso de Concertación Nacional, el PRD ha estado compartiendo sus observaciones. En muchos casos estando en desacuerdo con propuestas de la sociedad civil, además que esto no es garantía que lo trabajado en Concertación Nacional haya sido un proceso descentralizado y que goce de un conceso plural, ya que ha habido muy poca información acerca del proceso. Ha faltado mucha docencia sobre lo trabajado.

¿QUÉ RECOMENDACIONES COMPARTE ANTE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE AVECINAN?

El respeto a la voluntad popular es fundamental. Las reformas constitucionales no pueden ser tratadas como un secreto de Estado y que su reforma sea un asunto exclusivo de la clase política. Deben ser un proceso extensivo en el que se demuestre que en realidad somos una democracia en la práctica y no únicamente una palabra más en la Constitución.

‘LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES NO SOLUCIONARÁN LOS PROBLEMAS DEL PAÍS. LA SOLUCIÓN ESTÁ EN SABER ELEGIR'.

ALFONSO FRAGUELA ABOGADO

EL PRESIDENTE ELECTO HA PLANTEADO REFORMAS CONSTITUCIONALES EN DOS ASAMBLEAS, EMPEZANDO POR LA ACTUAL QUE CONCLUYE EL PRÓXIMO 30 DE JUNIO. ¿CUÁL ES SU ANÁLISIS?

Fue una propuesta de campaña del presidente electo Laurentino Cortizo, sentimos que tiene viento a favor con estas reformas constitucionales, ya que existe voluntad política de parte de los nuevos miembros de la Asamblea, debido a que todos los candidatos presidenciales que participaron en las elecciones del 5 de mayo coincidieron en esa necesidad, pero cada uno a su manera.

MUCHO SE HA DEBATIDO SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES O UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. ¿CONSIDERA QUE UNAS REFORMAS CONSTITUCIONALES SON SUFICIENTES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL PAÍS?

Las reformas constitucionales no solucionarán los problemas del país. La solución está en saber elegir a quienes nos gobiernan, que reconozcan que ejercen el cargo por el pueblo, que las personas que ocupan los puestos en los tres poderes del Estado están allí porque de una u otra manera el pueblo los colocó en ese lugar. Si tenemos autoridades honestas, no veo por qué no deben cumplir el espíritu de la visión que tenían los padres de la patria cuando nació la República. Porque hacer cambios en la Constitución surge luego de la desnaturalización que se le da a la Carta Magna, por quienes buscan la forma de amañar lo consagrado en ella.

EN ESTAS ELECCIONES, EL SISTEMA DE CIRCUITOS PLURINOMINALES HA SIDO EL TALÓN DE AQUILES; LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REVIVIÓ, EN EL 2016, EL VOTO EN PLANCHA. ¿CONSIDERA QUE ESTE TEMA DEBE SER ABORDADO EN LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE HA PLANTEADO EL PRESIDENTE ELECTO?

El pueblo debe decidir cómo quedará el nuevo pacto social, y ello nos lleva a considerar no solamente ese tema de la elección de diputados de los circuitos plurinominales y la fórmula empleada, sino también la segunda vuelta para presidente de la República.

EL PRESIDENTE ELECTO HA DICHO QUE PRESENTARÁ EL PAQUETE DE REFORMAS QUE ANALIZA LA CONCERTACIÓN NACIONAL. SIN EMBARGO, PRD Y CD SON MAYORÍA EN LA ASAMBLEA Y EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA SON LOS PARTIDOS CON MÁS DIPUTADOS. ANTE ESTE ESCENARIO, ¿CONSIDERA QUE LOS DIPUTADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PASARÁN UNAS REFORMAS QUE NO LOS BENEFICIEN?

Siento que hay viento a favor para las reformas y esto llevará a que se origine un gobierno de coalición nacional, donde el ejecutivo pueda accionar cómodamente con la Asamblea para cumplir la voluntad popular del ciudadano, que es reformar la Constitución.

¿QUÉ RECOMENDACIONES COMPARTE ANTE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE AVECINAN?

Una amplia campaña de difusión sobre los temas que se reformarán, que se presente a la Asamblea Nacional sin demoras y tomando en consideración el mecanismo que se empleará, que se dote de un presupuesto apropiado a la administración de justicia, etc.