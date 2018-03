Clases inician con reclamos; gobierno dice que ‘todo está bien'

Ismael Gordón Guerrel

igordon@laestrella.com.pa



Las clases correspondientes al año escolar 2018 comenzaron en medio de reclamos y protestas. En tanto, el Gobierno consideró ‘bueno' el inicio del año escolar.

Son 873,000 estudiantes (750,000 en el sector público y 123,000 del particular) que iniciaron el periodo de clases. En su mensaje, el Ministerio de Educación (Meduca) habla de promover una cultura de respeto, tolerancia e igualdad.

DATOS IMPORTANTES El año lectivo está estructurado en tres trimestres 3,400 escuelas iniciaron clases en todo el país, según las autoridades del Ministerio de Educación, con normalidad y sin mayores contratiempos. 7 plantes en todo el territorio nacional no iniciaron clases. Sin embargo, los gremios docentes dicen que son 52 las escuelas en mal estado.

Planteles educativos como el Jeptha B. Duncan y la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, en la ciudad de Panamá, no iniciaron clases. En el primer caso, los padres de familia, docentes y estudiantes cerraron la vía hacia el centro comercial La Doña, en Panamá Este, reclamando mejores condiciones para el plantel, sobre todo por la invasión de palomas.

Los docentes se negaron a iniciar las clases y exigían una certificación del Ministerio de Salud (Minsa) para autorizar la entrada al plantel ante los efectos que pudiera tener en la salud de la comunidad de educativa, el exceso de palomas en las instalaciones. En la tarde, el Minsa certificó que todas las áreas y las aulas están habilitadas para su uso.

CUENTA NACIONAL

Siete de 3,400 escuelas no iniciaron clases con normalidad, en todo el país, por lo que las autoridades de educación consideran que es un inicio ‘bastante bueno, sobre todo porque no inician por temas de mantenimiento, sino porque se está haciendo una gran inversión pendiente de muchos años', manifestó la titular de Educación, Marcela Paredes, quien acompañó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, a la inauguración del Centro de Formación Integral Bilingüe Padre Fernando Guardia Jaén, en Colinas de Pacora, con una inversión de $15 millones .

La Asociación de Profesores de Panamá insiste en que 52 centros educativos enfrentan problemas de infraestructuras, 10 de los cuales no iniciaron clases, lo que afectará la educación de al menos 15,000 estudiantes.

MARCHA DOCENTE

El secretario general de la Asociación de Profesores, Diógenes Sánchez reiteró, ayer lunes, que los educadores planean realizar una marcha para exigir el cumplimiento de temas pendientes en el sector educación.

‘Los gremios que estamos aglutinados en la Unión Nacional de Educadores de Panamá ya acordamos una marcha, estamos definiendo esta semana el día exacto', aseguró Sánchez, en el primer día de clases.

Por su parte, la ministra pidió a los docentes que no se interrumpan las clases. ‘Ellos abogan por mayor inversión en educación y es su derecho', señaló la funcionaria, quien destacó que la actual administración ha comprometido cerca de mil millones de dólares en inversión para la educación.

El mandatario se sumó al llamado de la ministra y les pidió a los educadores del país ‘que actúen con responsabilidad. Si las escuelas no están listas, las pocas que no están, sean responsables y esperen que las empresas terminen los trabajos. No le demos al país noticias negativas', puntualizó Varela.

En el sistema educativo hay más de 45 mil educadores, según las cifras oficiales del Meduca.