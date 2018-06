Caso de Martinelli con poco aspecto jurídico', Bernal

Lourdes García A.

En una entrevista para “60 segundos con La Estrella de Panamá”, el catedrático y abogado, Miguel Antonio Bernal consideró que el caso del ex presidente Ricardo Martinelli tiene mucho de político y poco de jurídico. Dice que no habrá justicia en este caso, ya que no hay Constitución, no hay una independencia judicial y el que manda en la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo es la corrupción, en conjunto con la impunidad.



Añadió además, que el único responsable en el caso del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal es “él mismo”, ya que fue él quien huyó de la justicia cuando debió presentarse ante los tribunales.



El precandidato presidencial por la vía independiente, destacó además que los únicos que sufren persecución política son todas aquellas personas que trabajaron para el exmandatario en su momento y que hoy en día entran y salen constantemente de las cárceles.



“En el fondo, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, siguen siendo socios en un sinfín de negocios. Hacerle daño al pueblo panameño es lo único que tienen en común desde su alianza en el 2009”, criticó Bernal

Perfil del entrevistado

Miguel Antonio Bernal es abogado y catedrático de la Universidad de Panamá. Permanente defensor de los derechos humanos y la justicia. Actualmente aspira a una candidatura presidencial por la vía independiente para las elecciones 2019