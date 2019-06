Carrizo confirma apoyo a la Procuraduría de la Administración

Verónica Castillero

En horas de la tarde, el vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, reiteró el apoyo del nuevo gobierno a la Procuraduría de la Administración para garantizar los mejores intereses del Estado, así como el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales que están a cargo de esta institución.

En el marco del proceso de transición, Carrizo y su equipo de trabajo sostuvieron una reunión con el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro y funcionarios de la entidad.

Durante el encuentro, el vicepresidente electo y González Montenegro, mantuvieron un intercambio de criterios y opiniones respecto a las relaciones entre el Ejecutivo y la Procuraduría de la Administración, que servirán de base para establecer un nuevo marco de colaboración entre ambas instituciones.

Igualmente, Carrizo conoció la situación de los casos que gestiona la Procuraduría de la Administración como abogado del Estado. Asimismo, el procurador González Montenegro brindó su opinión sobre las reformas constitucionales que se debaten en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo y otros temas de interés nacional.

Cabe destacar que en esta reunión participó la ex procuradora, Alma Montenegro de Fletcher, Gerardo Solís, ex magistrado del Tribunal Electoral, Rafael Mezquita, ex ministro de la Presidencia y Jorge Rivera Staff de la Concertación Nacional