Carnavales: para gusto, los colores y el jolgorio

ALFREDO BELDA | ECONOMISTA

‘LOS CARNAVALES SON LA FIESTA MÁS GRANDE DEL PANAMEÑO, PERO NO ES LA ÚNICA, PORQUE DE IGUAL MANERA LE ENCANTA CELEBRAR EN GRANDE BODAS, QUINCEAÑOS Y AÑO NUEVO'.

¿QUÉ SIGNIFICAN PARA TI LOS CARNAVALES?

Es una mezcla interesante del verano con las tradiciones del interior del país. Es una expresión cultural que combina folclor, tradiciones, música y el espíritu de las gentes de disfrutar espacios. Además, es la época que incentiva la economía de algunos pueblos del interior.

¿TE GUSTAN O NO LOS CULECOS? ¿POR QUÉ?

Es lo que más me gusta de los carnavales. Primero, porque es el único momento del año que las personas invaden tu espacio y es aceptable, algo que no ocurre todos los días. Es un destape en todos los sentidos porque las gentes dejan a un lado muchos prejuicios, y no es que el carnaval sea una fiesta gay; en general, a las personas no les importa saltar al lado de personas diferentes, indistintamente de la raza, creencias religiosas o preferencia sexual.

¿CUÁNTAS VECES HAS CARNAVALEADO EN TU VIDA Y DÓNDE?

Mira, yo tengo 45 años y estimo que he carnavaleado por lo menos durante 25 años. Comencé en Taboga, cuando era niño, y he carnavealado muchas veces en Penonomé, Ocú, Chitré y en Las Tablas.

¿QUÉ REPRESENTAN ESTAS FIESTAS PARA EL PAÍS?

Varias cosas. Es como una droga, estoy lleno de problemas, de angustias y la persona hace una pausa para coger un aire y olvidarse de los problemas, aunque después vuelva a la realidad. Los carnavales son como el fútbol, que las personas le meten tanta pasión que termina por olvidarse de algunas cosas por un rato.

¿QUÉ PIENSAS DE QUE EL ESTADO DESTINE FONDOS PARA ESTAS ACTIVIDADES? ME REFIERO A APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NO NECESARIAMENTE AL OPERATIVO DE SEGURIDAD, QUE ES UNA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

El Estado debe apoyar, al igual que al teatro, por ejemplo. Los carnavales son una industria turística y así debe ser percibida, además del aspecto cultural y tradicional. Todas las cosas culturales son una industria y el Estado debe estar involucrado porque esto mueve masas; es decir, personas, se generan ingresos y desde esa perspectiva el Estado debe contar con una infraestructura y pensar a largo plazo. En Las Tablas, por ejemplo, el sistema de cableado es arcaico en el sentido de que no está soterrado, lo que se convierte en un problema para la realización de la actividad y un peligro para los visitantes. Algunos gobiernos le han metido cariño a los carnavales, otros no y se pierde esa continuidad. No es un asunto de que porque a mí me gusta el Carnaval, el Estado debe apoyarlo, es una industria que genera ingresos.

MUCHO SE HABLA DE QUE ES LA FIESTA DEL PANAMEÑO... ¿MITO O REALIDAD?

Decir que el Carnaval es la fiesta de los panameños es un eufemismo, porque a los panameños les gusta celebrar en grande todas las fiestas: Navidad, fin de año, quinceaños, bodas, es parte de nuestra identidad; quizás dentro de esta gama de actividad, la de los carnavales sea la más grande. En los veranos hay ferias, que es otra industria, y todas se llenan.

¿QUÉ PIENSAS DE TRABAJAR TODO UN AÑO PARA GASTARLO EN CUATRO DÍAS?

Es una estupidez, por más que te guste el Carnaval, uno no puede gastarse el dinero, el de la escuela de los hijos o empeñar cosas para carnavalear. Ese es el límite donde se pasa de ser una persona razonable a la idiotez... Uno se tiene que arropar hasta donde le llega la manta. También se generaliza que todos los panameños son así y no es cierto, porque hay gente que cuando no tiene no carnavalea.

¿CONSIDERAS QUE LOS CARNAVALES SON UN BÁLSAMO PARA EL ESTRÉS O LO DEL ANTIESTRÉS ES UNA MERA JUSTIFICACIÓN PARA ACEPTAR TODO LO QUE NO ACEPTAMOS COMO SOCIEDAD EL RESTO DEL AÑO?

Es una excusa porque cualquier cosa es un bálsamo para el estrés, desde ir al cine, el fútbol y hasta los concursos de belleza. Lo que pasa es que es una sociedad que está bombardeada de problemas, con clases sociales afectadas por la falta de servicios esenciales como el agua, por ejemplo; el bálsamo contra el estrés sale de cualquiera cosa.

¿QUÉ PIENSAS DE LA FIGURA DE LA REINA?

La reina es un personaje que nos recuerda lo que le gustaba a las monarquías. El panameño tiene muy arraigado en su corazón el espíritu de venerar a alguien que, por alguna razón, es diferente al resto; es por eso que desde el kínder en las escuelas se nota este entusiasmo por los reinados. Hay reinas en todas las clases sociales.

AGUSTÍN CLÉMENT | DIRECTOR DE TEATRO

‘EL PANAMEÑO ES FIESTERO POR NATURALEZA, ESO ES MUY CARIBEÑO. HABRÍA QUE HACER UN ESTUDIO PARA COMPRENDER SI ES MÁS CONDUCTA APRENDIDA QUE COSTUMBRE'.

¿QUÉ SIGNIFICAN PARA TI LOS CARNAVALES?

Es una tradición, comprendo su origen, pero no la comparto. Yo no celebro ni mi cumpleaños.

¿TE GUSTAN O NO LOS CULECOS? ¿POR QUÉ?

Es una tradición que es nueva (más nueva de lo que la gente se imagina) y con el cambio climático en un futuro no muy lejano se tendrá que replantear debido al despilfarro de agua que implica.

¿CUÁNTAS VECES HAS CARNAVALEADO EN TU VIDA Y DÓNDE?

Muchas. Desde joven fui por muchos años seguidos a Penonomé, dos veces a Las Tablas y Ocú. El que más me gustó fue el de Parita. Ocú (antes, ya no tanto) y Parita son los que mantienen todavía un estilo más tradicional. Me imagino que en pueblos más pequeños todavía la tradición se mantiene con mayor fuerza.

¿QUÉ REPRESENTAN ESTAS FIESTAS PARA EL PAÍS?

Depende a quién le preguntes, puede ser descanso, una oportunidad de negocio, una liberación, mantener la tradición. Como manifesté anteriormente, comprendo su origen, pero no lo comparto. Como cualquier fecha que se celebra, lo único que veo de positivo es que hay muchos días libres. Libres para carnavalear de forma extrema o aprovechar el tiempo para ir a la playa o simplemente descansar.

¿QUÉ PIENSAS DE QUE EL ESTADO DESTINE FONDOS PARA ESTAS ACTIVIDADES? ME REFIERO A APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NO NECESARIAMENTE AL OPERATIVO DE SEGURIDAD, QUE ES UNA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

Como economista puedo comprender la justificación de apoyar de forma económica o dar algún tipo de aporte para la realización de algunos eventos, pero sigo sin ver algún documento o estudio que demuestre todo el retorno de la inversión que hace el Estado en los carnavales, por lo menos en la ciudad. Quizás el dilema es el enfoque. Una idea sería no centralizar los carnavales en la Cinta Costera, sino organizar verbenas en los barrios, donde sean los vecinos los que se organicen para festejar el carnaval por localidades (mejorando la economía local), decorando las calles, reparándolas, y el ultimo día, con una gran marcha de todas las comparsas por barrios y que estas comparsas usen materiales reciclados. Eso sería una forma de regenerar el tejido social y volver a inculcar pertenencia de comunidad y de procesos. Estas son ideas sencillas y más económicas para poner en marcha. Pero eso está lejos del radar de una clase política mediocre y rebuscona.

MUCHO SE HABLA DE QUE ES LA FIESTA DEL PANAMEÑO... ¿MITO O REALIDAD?

El panameño es fiestero por naturaleza, eso es muy caribeño y muy humano. Habría que realizar un estudio para comprender si es más conducta aprendida que costumbre. La realidad es muy compleja, es la suma de muchas variables.

¿QUÉ PIENSAS DE TRABAJAR TODO UN AÑO PARA GASTARLO EN CUATRO DÍAS?

Lo mismo pasa con la Navidad. La gente ahorra todo el año para gastarlo en una sola fecha. El problema es más profundo, está relacionado con el sistema económico. Las fiestas, los eventos están siendo eclipsados por el consumismo, no por la alegría consciente.

¿CONSIDERAS QUE LOS CARNAVALES SON UN BÁLSAMO AL ESTRÉS O LO DEL ANTIESTRÉS ES UNA MERA JUSTIFICACIÓN PARA ACEPTAR TODO LO QUE NO ACEPTAMOS COMO SOCIEDAD EL RESTO DEL AÑO?

El origen del carnaval es ese, se cambian los roles. La gente se ponía una máscara y todo era posible, permitido, olvidado. Hay bálsamos más peligrosos, como el guaro... nuestro presidente es muy cristiano y aún así no tiene reparos en venderlo como ‘antiestrés' en lo que puede ser considerado un sistema desigual. Las sociedades o los pueblos aguantan mucho, puede ser durante todo un año o por siglos, pero cuando se levantan con rabia, no siempre lo hacen con orden.

¿QUÉ PIENSAS DE LA FIGURA DE LA REINA?

Es una figura que ha mutado a lo largo de la tradición del carnaval... si visitan la exposición de Arte en Casa Sola, llamada ‘Agua de Carnaval', de Giana González, descubrirán que esta idea de ‘garbo y esplendor' tampoco es que ha estado por mucho tiempo instalada en la mente de las personas. Antes las reinas eran más sencillas, más folclóricas, más ecológicamente responsables. Visiten la muestra y lo descubrirán.