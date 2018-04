Cárcel de Colón será licitada el 9 de mayo

Redacción La Estrella de Panamá

El Ministerio de Gobierno informó que el próximo 9 de mayo realizará el acto público por mejor valor para el ‘estudio, diseño, construcción y equipamiento del nuevo Complejo Penitenciario de Colón', cuyo precio de referencia de $ 70.4 millones.

Mediante un comunicado, la entidad explicó que se extendió la fecha de la licitación por solicitud de las empresas interesadas en participar en la licitación del proyecto, que contempla la construcción de dos centros penitenciarios: el centro para hombres, con capacidad de 1,570 privados de libertad, y el centro para mujeres, con una capacidad de 76 personas.

La recepción de propuestas se llevará a cabo en un horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., el miércoles 9 de mayo, en el Salón de la Nacionalidad del Ministerio de Gobierno, mientras que la apertura de sobres será a partir de las 10:01 a.m. El nuevo centro estará ubicado en el corregimiento de Cristóbal.