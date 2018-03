‘Las botellas' son una lesión al Estado y es punible: Humbert

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



El contralor de la República, Federico Humbert, no quiere ‘botellas' en el Estado. ‘Los llamados comúnmente botellas' —personas que cobran y no trabaja— son ‘una lesión al Estado y es sancionable no solo el que recibe el cheque, sino también el que lo emite', indicó Humbert.

De esta manera, el contralor reiteró que fiscalizará la planilla 080 de los diputados y explicó que se trata de una ‘revisión concomitante' que es revisar el proceso mientras ocurre para asegurar que las personas que cobran a través de esa planilla estén ofreciendo un servicio al Estado.

‘Esto no es quitarle el salario a una persona que labora, sino de asegurarnos de que las personas que cobran estén ofreciendo un servicio', recalcó Humbert.

El contralor dijo que este jueves se reunió con la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, para explicarle cómo iba a trabajar para realizar la auditoría a los gastos de esa planilla que está en manos de los diputados.

Indicó que le solicitó a la diputada Ábrego que le facilitara el espacio físico dentro de la Asamblea y que, a partir del lunes 2 de abril iniciará las labores de fiscalización de la planilla.

‘Tenemos que asegurarnos de que las personas que reciben un cheque del Estado, no solo en la Asamblea sino en cualquier otra institución, estén prestando un servicio, sino es una lesión patrimonial y tiene que ser punible', recalcó el funcionario.

El contralor también se refirió a una supuesta citación al pleno de la Asamblea Nacional. ‘Vi la citación en las redes sociales, bienvenida sea. Esta Contraloría trabajó en base a o que le permite la ley. No vamos a dejar de realizar el trabajo por ninguna presión', dijo.

Añadió que iría ‘sin ningún temor y con mucho positivismo' al pleno de la Asamblea. El contralor hacía referencia a un documento que ha circulado en las redes sociales de unas supuestas preguntas que han elaborado diputados para una citación de Humbert ante el pleno.

‘No me cabe duda que la Contraloría puede responder a cada una de esas preguntas de ese supuesto cuestionario', dijo. El documento empezó a circular en medio del anuncio de la auditoria a la planilla 080 y de las recientes auditorías que se entregó al Ministerio Público de las juntas comunales y municipios sobre las partidas discrecionales de diputados.