Bienes confiscados son vendidos a mitad de su valor

Ismael Gordón Guerrel

igordon@laestrella.com.pa



La Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) empezó a rematar los bienes decomisados a Rafael Guardia Jaén y a Alejandro Moncada Luna.

Algunas propiedades y apartamentos, ubicados en exclusivas zonas de la ciudad de Panamá y áreas de playas, ya han sido vendidas en subastas públicas organizadas por el MEF y cuya venta se han publicado en PanamaCompra, el sistema electrónico de contrataciones públicas de la República de Panamá.

OFERTAS La venta de los bienes es pública. El apartamento 10C, ubicado en el edificio Las Olas, Complejo Vista Mar, fue vendido por $167 mil. Se ofertó la primera vez en $335 mil. El partamento 26-B, ubicado en el edificio Ocean Sky se vendió en $371 mil y se ofertó en $706 mil. El apartamento 33B del PH Residencial Ocean Drive, ubicado en la urbanización Punta Pacífica, se oferta por $206 mil. En un primer intento de venta se ofertó por $412 mil. En el PH Santorini, apartamento N°16, se oferta por $1.4 millones.

Entre las propiedades vendidas están el apartamento 10C del edificio Las Olas, Complejo Vista Mar, en el distrito de San Carlos.

Este bien era propiedad de Guardia Jaén. Su primera convocatoria a la subasta pública fue de $335,825, como aparece en el portal digital.

En un tercer acto público convocado por la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, según una nota de prensa, el apartamento 10C fue vendido por la suma de $167,912.60.

La propiedad fue adjudicada a la Fundación DMVG, la cual está constituida, organizada y debidamente inscrita en el Registro Público.

La oferta de la Fundación DMVG estuvo por encima del precio base para iniciar la puja y repuja, pero en vista de que no se presentó otra oferta se dio por cerrado el acto.

Otro bien que ya fue vendido por casi la mitad del valor inicial es el apartamento 26B del edificio Ocean Sky, que fue confiscado al exmagistrado Moncada Luna.

El precio inicial de la subasta pública divulgada en PanamaCompra fue de $706,741, pero al final se vendió por $371,569. También hubo un solo proponente.

La Fundación Rivage fue la que se adjudicó este apartamento.

NUEVAS VENTAS

El MEF publicó ayer en PanamaCompra la convocatoria para la venta de otro apartamento aprehendido a Guardia Jaén. A través de un procedimiento excepcional, el MEF intenta vender el apartamento 33B del PH Residencial Ocean Drive, ubicado en la urbanización Punta Pacífica, corregimiento de San Francisco.

El precio base para la venta de la propiedad horizontal se fijó en $206,322.75.

En una primera publicación, el valor de la propiedad era de $412,645, pero se decretó desierto el acto público.

La información de venta del apartamento la recibió PanamCompra el viernes 12 de octubre a las 8:12 a.m., pero no se publicó hasta ayer, el mismo día de la apertura de sobres, que se registró a las 10:30 a.m.

El apartamento cuenta con vista al mar en primera línea, tres habitaciones, cada una con su baño y walk-in closet , baño para visitas, cuarto y baño para el servicio, cocina con amplio desayunador integrado, sala familiar y comedor, lavandería y balcón. Además, dos estacionamientos.

También el MEF ha intentado vender el PH Santorini, apartamento N°16, Finca 455589, con una área de 536 metros cuadrados, ubicado en Coco del Mar, San Francisco. El precio de valor es de $1.4 millones, pero aún no se ha adjudicado, porque se han declarado desiertos los actos públicos.

Se ha informado que estas propiedades recuperadas por delitos contra la administración pública y rematadas por el Estado pasan a formar parte de los dineros que se destinan al pago de Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem), que está beneficiando a miles de panameños.

La Ley 57 del 2013 ordena que los bienes muebles e inmuebles que resulten aprehendidos y comisados por funcionarios de instrucción —siempre y cuando se trate de delitos relacionados contra la administración pública, blanqueo de capitales, financieros, terrorismo, narcotráfico y delitos conexos— quedarán a órdenes del MEF, hasta que la causa sea decidida por tribunal competente.