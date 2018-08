‘Beby' Valderrama nombró a 21 personas en su planilla 080

Redacción La Estrella de Panamá

El diputado de la bancada oficialista Adolfo ‘Beby' Valderrama publicó en Twitter este sábado 18 de agosto su planilla 080, en un mensaje con el que culpó a la presidenta de la Asamblea Nacional (Yanibel Ábrego) por no haberlo hecho antes y recalcó que su vida es ‘un libro abierto'.

‘Esta publicación debió ser una responsabilidad de la Presidente de la AN y no se dio. Para mí la vida pública es servicio y no un negocio! Así como hice mi declaración de bienes pública, hoy publico mi Planilla 080. Mi vida es un libro abierto. ‘Quien no la debe no la teme”, tuiteó el también aspirante a la Alcaldía de Panamá por el partido oficialista.

Sin embargo, la tabla de 21 personas en la planilla de Valderrama —cuyos salarios suman un total de $26,950— fue publicada de manera incompleta, ya que solo indica nombres, cédulas y sueldos; obviando otros requisitos que exige la Contraloría General de la República, como la ubicación laboral o las funciones que prestan.

La revelación de la planilla 080 del diputado oficialista surge luego de admitir el pasado jueves en un noticiario matutino que dentro de los nombramientos se encontraba su suegra, quien recibía un salario de $1,500 y ‘asistí a a trabajar todos los días'.

SUSPENSIÓN DE PLANILLA 080

El pasado mes de junio, el contralor Federico Humbert ordenó la suspensión del pago de la polémica planilla 080 a 9 diputados de la Asamblea, incluyendo a Valderrama, luego de que en mayo se suspendiera las de otros 11 diputados.

En la lista de suspendidos se encontraban seis miembros de la bancada oficialista, además del aspirante a la alcaldía capitalina: José Antonio Domínguez, José Luis ‘Pepe' Castillo, Juan Serrano, Melitón Arrocha, Jorge Alberto Rosas y José Luis ‘Popi' Varela, hermano del presidente Juan Carlos Varela, y quien presentó este viernes su postulación como precandidato del circuito 6-2.

FAMILIARES EN PLANILLA 080 Adolfo ‘Beby' Valderrama reveló que había contratado a su suegra Las declaraciones de Valderrama levantaron una ola de cuestionamientos en redes sociales, que derivó en la publicación de su planilla 080. Los miembros de la Asamblea se encuentran bajo la lupa tras el escándalo de la planilla 080, y en medio de la campaña del ‘no a la reelección'.

También quedaron en evidencia nueve miembros de la bancada del Partido Revolucionario Democrático: Ausencio Palacios, Crescencia Prado, Iván Picota, Felipe Vargas, Néstor Guardia, Carlos Motta, Elías Castillo, Jaime Pedrol y Athenas Athanasiadis.

Completaron el grupo suspendido los diputados del partido Cambio Democrático: Aris De Icaza, Fernando Carrillo, Salvador Real y Dana Castañeda.

La reciente publicación de la planilla 080 por parte del diputado panameñista Adolfo ‘Beby' Valderrama se suma a la de otros cuatro parlamentarios oficialistas.

El pasado 25 de mayo, el también panameñista José Antonio Domínguez publicó su planilla 080, en la que aparecen nombradas 36 personas y un monto de salarios que suma $30 mil.

Posteriormente, el 3 de julio, los diputados oficialistas José Luis ‘Popi' Varela y Jorge Alberto Rosas, dieron a conocer sus planillas.

Varela había nombrado a 48 personas, con salarios entre los $400 y los $2,000; mientras que, en la planilla de Rosas figuraban 58 personas, con sueldos entre $200 y $1,250.

El diputado panameñista Luis Eduardo Quirós publicó ese mismo día su planilla 080 de la Asamblea, en las que aparecen contratadas 27 personas.

Las revelaciones se dan en medio de una ardua campaña de grupos civiles en redes sociales, conocida como ‘publica tu planilla' y una ola de cuestionamientos a los actuales diputados del Órgano Legislativo, que ha derivado en una agresiva campaña del ‘no a la reelección'.