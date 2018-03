Bancadas del PRD y CD le pasan factura al Ejecutivo

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



Las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Cambio Democrático (CD) se unieron una vez más para hacer valer su mayoría legislativa sobre la bancada oficialista del Partido Panameñista y las solicitudes del Órgano Ejecutivo de modificar el presupuesto general el Estado.

Por un lado, los diputados del PRD y de CD de la Comisión de Presupuesto se unieron para rechazar al menos 10 traslados de partidas por más de $21 millones para proyectos de entidades como Ministerio de Salud, Banco Nacional de Panamá, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Gobierno, y la Agencia Panamá Pacífico.

Al momento que correspondía al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, sustentar traslados de partidas por más de $11 millones, hubo un receso de 40 minutos, tras el cual los diputados del PRD y CD, a solicitud del perredista Benicio Robinson, aprobaron suspender la sesión y postergar la discusión.

Los dineros que solicitaba trasladar el ministro de la Presidencia estaban dirigidos a proyectos de electrificación rural, la construcción de una zona paga en San Isidro, y el suministro de alimentos para miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, y la Fuerza Águila y Antinarcóticos; del Ministerio de Seguridad.

Robinson, quien es el presidente de la Federación Panameña de Béisbol, sí pidió a sus colegas diputados la aprobación al Instituto Panameños de Deportes de un traslado por $3.9 millones para infraestructuras deportivas, entre ellas cuadros de béisbol. Robinson señaló que el trabajo de Pandeportes en su provincia, Bocas del Toro, sí ha sido efectivo.

También se aprobó una partida de $2.4 millones para el Cuerpo de Bomberos de Panamá y $3.6 millones, al Ministerio de Salud.

La acción de los diputados opositores era seguida muy de cerca por el secretario general del PRD, el diputado Pedro Miguel González.

REMUEVEN AL PRESIDENTE

Horas antes, los diputados del PRD y CD que integran la Comisión de Ambiente removieron de la presidencia de esta instancia al diputado panameñista Juan Moya, quien hace dos semanas había sido electo para el cargo, en reemplazo de su diputado principal, Melitón Arrocha, quien fue nombrado embajador de Panamá ante las Naciones Unidas.

Jaime Pedrol, del PRD, fue electo presidente de esta instancia.

‘Lo que ocurrió hoy no debió pasar. Me engañaron, me llevaron a una cueva de lobos. Hubo un acuerdo de que iba a seguir presidiendo, pero Maximino Rodríguez, suplente de la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, sacó una notificación de que no estaba habilitado para votar cuando fui electo como presidente', reclamó Moya, quien ahora ejerce como diputado principal.

SE ENCIENDE LA PUGNA

Estas dos acciones atizan aún más las diferencias entre las bancadas opositoras y del oficialismo, al cual ahora se suman representantes del Ejecutivo.

El viceministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario, lamentó que no hubo los consensos para aprobar sus traslados de partidas que, asegura, son compromisos económicos de la póliza de seguro colectivo de los estamentos de seguridad.

‘La verdad, lamento que se pongan diferencias políticas por encima de las necesidades que tienen nuestros estamentos de seguridad', señaló Del Rosario.

Mientras que el administrador de la Agencia Panamá Pacífico (APP), Leo González dijo no entender cómo hubo diputados que votaron contra el traslado para construir una línea de conducción de agua potable a la APP ante el incremento de las industrias que se instalan en esta zona.

El diputado panameñista Adolfo Valderrama manifestó, por su parte, que los diputados están en su derecho a votar como quieran y defender su posición. No obstante, aseguró que están poniendo sus intereses por encima de los intereses del país.

‘POLÍTICOS DEBEN TRATAR SUS DIFERENCIAS', GONZÁLEZ

El procurador de la Administración y coordinador del Pacto de Estado por la Justicia, Rigoberto González, afirmó ayer que la Comisión de Estado por la Justicia no es el escenario propicio para tratar las diferencias existentes entre actores políticos.

González respondió así tras un llamado del Colegio Nacional de Abogados (CNA) a dirigentes de diversos partidos políticos de gobierno y de la oposición y al presidente de la República, Juan Carlos Varela.

El llamado del presidente del CNA, Dionicio Rodríguez, tiene como fin buscar entendimientos en esta instancia tras las diferencias surgidas luego del rechazo de los nombramientos de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y luego de que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional originalmente elegida fuera reemplazada por otra.

‘El tema del Pacto de Estado por la Justicia tiene que ver con problemas de justicia, y cuando hay diferencias, otros llaman crisis; entre distintas autoridades, una del Órgano Judicial, del Órgano Legislativo o con el Órgano Ejecutivo; son situaciones que forman parte de la democracia. Lo digo con mucho respecto hacia el presidente del Colegio Nacional de Abogados'.

Para González, el escenario adecuado lo deben propiciar los operadores que están en el conflicto, es decir, la Asamblea y el Ejecutivo. ‘Deben entender que hay intereses del país que son más relevantes que simples diferencias', enfatizó.