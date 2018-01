Bancada del CD firme contra ratificación de magistradas

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



El colectivo Cambio Democrático, cuyo fundador, Ricardo Martinelli, se encuentra privado de libertad en Estados Unidos, definirá su futuro político este 21 de enero. Divido, entre quienes buscan un nuevo liderazgo y aquellos leales a Martinelli, las facciones parecen resumirse en dos grupos: uno calificado de ‘traidores' por hacerle el juego al gobierno panameñista, y otros de los ‘leales' o amigos de Martinelli. El diputado Raúl Hernández, de la facción de los supuestos ‘traidores', pronostica que arrasarán.

¿USTED TRAICIONÓ AL PARTIDO CAMBIO DEMOCRÁTICO?

Por supuesto que no. Primero que todo, antes nos decían a los 17 (diputados) que éramos traidores cuando luchábamos por la renovación del partido. Hoy, los 24 diputados por fin aceptaron que debemos renovarlo, se consiguieron las fechas, se renovaron los convencionales y ahora son ellos quienes decidirán la composición de la junta directiva. Hay grupos divididos, pero somos 22 diputados los que hemos caminado con Roux y dos han demostrado que van a apoyar la nómina de Ricardo Martinelli. Se nos llama traidores y por otro lado se invita a votar por los que son amigos de Martinelli. Nosotros no debemos equivocar lo que es la palabra ‘amigo'. Hay quienes asegurar que esa palabra evoca sumisión... yo necesariamente no tengo que pensar como mis amigos, mis puntos de vista y mis recomendaciones son para la colectividad.

¿RICARDO MARTINELLI ES SU AMIGO?

Yo conozco a Martinelli desde que era chiquillo, y lo he considerado un amigo. Aparentemente, él a mí ya no me considera un amigo.

MARTINELLI, DESDE SU CELDA, PIDIÓ NO APOYAR AL CANDIDATO RÓMULO ROUX Y A SUS SEGUIDORES, A QUIENES CONSIDERA TRAIDORES...

Rómulo es traidor ahora, un mes después de que anunció que iba a postularse. El hecho de no opinar igual a otra persona no lo convierte en un enemigo, sino en alguien que piensa distinto.

DE GANAR LA FACCIÓN DE RÓMULO ROUX, ¿SE VA A DIVIDIR EL PARTIDO?

Muy por el contrario. El grupo que está con Roux, incluyéndome a mí, hemos estado hablando de la unión del partido.

‘El gobierno panameñista es tan chambón y tan lento, o tortugón como le llaman... no quiero pelear con nadie, pero las cosas se demoran mucho en ocurrir en esta administración'

ASÍ NO PIENSA EL GRUPO DE MARTINELLI...

Los que no piensan igual, o no quieren formar parte de la agrupación que se va a renovar, les tocará tomar una decisión. No los vamos a botar, como han querido hacer conmigo y el resto de los diputados que iban a ser juzgados. No estamos en la línea de dividir, sino de sumar.

PARECE UN DIVORCIO ENTRE AMBAS FACCIONES...

Nosotros lo hemos visto ya con las elecciones de los convencionales... Ahora vamos a sacar más votos porque ellos van a elegir la nueva Junta Directiva. Yo no creo que estemos cerca ni siquiera a un 50%, o una relación de 40-60. Aquí va a haber una respuesta arrasadora de quienes quieren ver un partido muy fuerte y preparado para las elecciones de 2019.

MARTINELLI LE HA DICHO DE TODO A ROUX: TRAIDOR, QUE LE ATACÓ DE FORMA DESCARADA Y QUE PRETENDE ASOCIARSE CON EL GOBIERNO. USTEDES, LOS 16 DIPUTADOS CONSIDERADOS ‘TRAIDORES' HAN COINCIDIDO CON LAS PROPUESTAS GUBERNAMENTALES SIN MUCHA OPOSICIÓN....

Hay que ser juicioso, una cosa es decir que uno está en oposición y eso significa -según lo que ellos piensan- un no a todo. Eso es ser irresponsable. Otra cosa es ser responsable y decir no cuando vengan propuestas que no son buenas para las grandes mayorías. La otra, es sacar una mejor ley que sea de beneficio para todos. En ese sentido uno contribuye. Yo me siento, y lo digo con toda la seguridad del caso, que eso no es ser varelista, sino responsable. Si alguien lo cataloga así, porque ellos creen que se debe decir no a todo, o decir no a cambio de algo, entonces ya estamos hablando de otra cosa que no he visto en el grupo donde nos llaman traidores por no seguir la línea de una persona que no esta aquí, y no nos escucha. Creo que si hablamos de política, debemos intercambiar ideas. Y si de 25 diputados, 16 han coincidido, por algo es.

¿SERÁ POR LOS BENEFICIOS QUE LES PUEDE DAR EL GOBIERNO?

Eso tal vez es lo que quieren hacer ver. Yo le puedo decir que sí me siento oposición. En mi circuito saben que en el anterior gobierno yo pude conseguir más de lo que he podido hacer en este gobierno. Ojalá pudiera hacer más cosas, y eso no es así porque soy oposición.

¿PODRÁN RECONCILIARSE ENTRE USTEDES DESPUÉS DE HABER DESPRENDIDO TANTO ODIO?

Yo no sé si te has dado cuenta que de nuestra parte no ha salido odio o resentimiento. Siempre hemos hablado de unidad, de sumar, no de restar. Serán 15 nuevos miembros de la directiva, 8 hacen la mayoría.

¿USTED A QUÉ APUESTA?

Pienso que Rómulo Roux va a ganar con una muy amplia mayoría, por lo menos dentro del grupo que está caminando con él. Dentro de ese grupo hay varios que simpatizan con Martinelli.

¿LE QUITAN EL PARTIDO A MARTINELLI?

No diría eso, le van a dar mayor probabilidad de ganar las elecciones en 2019.

DE GANAR RICARDO MARTINELLI LA PRESIDENCIA DEL CD, ¿USTED HARÍA LAS PACES CON ÉL?

Yo nunca he peleado, es él. Hay que ver si él quiere sentirse amigo mío o no. Yo le extendería la mano.

PERO ÉL LO CONSIDERA UN TRAIDOR...

Lo lamento por él.

¿SE IRÍA DEL PARTIDO?

Lo evaluaría. Me han ofrecido todos los partidos, no he agarrado nada. Yo soy CD, lo que he hecho es luchar por el partido.

¿SU PREDICCIÓN DE CÓMO VA A ESTAR LA JUNTA DIRECTIVA?

Tal como pinta ahora mismo, la polla de Rómulo Roux tiene 9 personas. Ahora bien, dentro de los mismos 9 yo siento que hay gente muy leal a Ricardo Martinelli. ¿Estarán infiltrados? No lo sé, pero están en la nómina y los estamos apoyando. Por ejemplo, Tito Afú ha sido incondicional de Martinelli hasta hoy; el mismo Edwin Zúñiga, también.

¿Y MARTA DE MARTINELLI?

No le veo ninguna posibilidad. Ni a Alma Cortés, o a Luis Eduardo Camacho. Aquí además de ser leal necesitas tener gente, estructura y base. Ricardo cuando pase la goma de las elecciones, recapacitará y tratará de tirar puentes como lo hace todo político. Yo no estaré en esa decisión, la tendrá que tomar la nueva Junta Directiva.

¿LA ALIANZA CON EL PRD VA?

Yo no veo posibilidad de ninguna alianza ni lo he escuchado en los miembros de mi partido.

MARTINELLI ANUNCIÓ EN LAS REDES UNA POSIBLE ALIANZA...

Él ha dicho incluso que quería alianza con el PRD cuando fue la elección del Contralor. Se ha pedido en las diferentes circunstancias pero nunca ha consultado con nosotros.

¿CÓMO VA A CONSULTAR CON USTEDES SI ESTÁ PRESO?

Bueno pues. Como lo hizo antes cuando no estaba preso.

¿ESTÁN DESESTIMANDO LA INVITACIÓN DE MARTINELLI DE PERTENECER A ESA ALIANZA?

Por supuesto.

¿Y ESO NO ES TRAICIÓN?

¿Él ha consultado con nosotros? Para qué se pone a dar directrices. Si nos hubiera preguntado, o nos hubiera mandado a sus lugartenientes, la señora Cortés, el señor Luis Eduardo Camacho o a la señora Marta de Martinelli, para preguntarnos sería diferente. Podrían haberlo hecho como cuando ocurrió en el caso del Contralor que debíamos de aprobarlo en la Asamblea. En esa ocasión nos reunieron y nos preguntaron. Nosotros nos opusimos porque el PRD nos tira piedras todos los días. ¿Cómo vamos a querer una alianza con ellos si nos tiran piedras?

EN POLÍTICA TODO CAMBIA...

Veámoslo así, nos vamos a mantener en el criterio que ya te indiqué con respecto a la próxima ratificación de las magistradas. El PRD por su lado, sí lo ha dicho y lo mantiene, de que votará en contra... juntos lograremos la mayoría para que no se aprueben... Pero, de que vayan en alianza, no le veo asidero.

¿Y SI QUIEBRAN A ALGUNOS DE SUS COPARTIDARIOS PARA QUE VOTEN A FAVOR?

Estoy seguro que podrían hacerlo al igual que algunos PRD y junto con ellos lograr la mayoría. A lo mejor sí. En política todo eso puede pasar.

PERO ESO YA NO ES POLÍTICA, SINO CONDICIONAR UN VOTO CON INTERESES PARTICULARES...

Es muy feo, la verdad que sí. Yo no se quién se va a dejar quebrar de esa manera. Por eso es que yo siempre he dicho que mi palabra vale más que mi firma.

DICEN QUE VARELA NO VA A DEJAR LA PROMESA DE LA CONSTITUYENTE POR FUERA, ¿A USTED LE PARECE PROBABLE ESO?

RAÚL HERNÁNDEZ El diputado del CD lamenta ser considerado como un traidor Nombre completo: Raúl Antonio Hernández Nacimiento: 30 de julio de 1949, ciudad de Panamá Ocupación: empresario y diputado Resumen de su carrera: Universidad Santa María La Antigua, administración bancaria. Presidente de la Junta Directiva de ADR Technologies (1992-2009); presidente de la empresa Tambor (1979-2005). Ministro de Comercio e Industrias (1998-1999). Diputado electo en 2009 en el circuito 2-2 (Antón) y reelecto en 2014 por el partido Cambio Democrático. Vicepresidente de la Asamblea Nacional (2015-2016). Ha formado parte de la directiva de las comisiones de Vivienda, Relaciones Exteriores, Salud, Comercio y Presupuesto. Fue miembro del partido Unión Patriótica (2007-2010) y del Liberal Nacional (1997-2007). Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (1998-1999): ministro de Planificación y Política Económica, director de la Junta Directiva del Fondo de Preinversión (1994-1997). Formó parte de la comisión para la creación de la Defensoría del Pueblo (1995-1996). Director de la Junta Directiva en representación de APEDE en la Caja de Seguro Social (1984-1986). Miembro fundador de la Cámara de Comercio Internacional.

Honestamente no he escuchado nada. Sería una decisión inteligente como tal. Este señor (Varela) sorprende a cualquiera como sorprendió con estas dos personas, las magistradas. A mí no me sorprendería que tenga algo estructurado. Yo lo veo muy pegado al abogado Carlos Bolívar Pedreschi que salió hablando a favor de las candidatas a magistradas. No me extrañaría que estén planeando algo en ese sentido para presentarlo, pero hasta ahora no he escuchado nada. Yo estaría de acuerdo con una modificación de la Constitución parcial. En ese sentido, el ex presidente Ernesto Pérez Balladares trajo temas muy puntales. Pero para eso, debe haber trabajos anteriores para tomar esas decisiones. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar la forma de nombramiento de los magistrados, éste sería el momento de hacerlo. Tal vez, mediante dos Asambleas y convenciendo al próximo gobierno que lo haga así. La otra cosa que veo importante es la reforma en educación.

¿PERO SE HARÍA A UN AÑO DE CULMINAR EL MANDATO?

Si fueran orientados en esa línea, tendríamos que trabajar en ese sentido juiciosamente, para que se den como tal.

¿CREE QUE LO HAGA?

El gobierno panameñista es tan chambón y tan lento, o tortugón como le llaman... no quiero pelear con nadie, pero las cosas se demoran mucho en ocurrir.

¿QUÉ PROMESAS NO HA CUMPLIDO EL PRESIDENTE? A SU JUICIO...

Una es la Constituyente. Igualmente se ha hablado de crear mesas de negociaciones para temas específicos, como la educación, eso no se ha hecho. En este momento debería haber una mesa de diálogo donde estén presentes todas las fuerzas políticas, magisteriales, empresariales, estudiantiles y ponerle interés especial.

¿QUÉ OTRAS COSA?

En materia de justicia.

¿HAY SEPARACIÓN DE PODERES? ¿EL EJECUTIVO TIENE SUS MANOS METIDAS EN LA CORTE?

Yo no puedo pensar, ni creo que se ha dado de esa manera en el sentido de que quien nombra a un magistrado lo hace por algún beneficio.

PERO EN CAMBIO SUS COPARTIDARIOS HAN DENUNCIADO LA TAQUILLA QUE HA PASADO POR LA CÁRCEL PARA COBRARLES SUMAS A CAMBIO DE LIBERTAD...

Desconozco esos detalles, al desconocerlo preferiría ni pensar que son verdad. En este país nos dejamos llevar más por bochinches que por otra cosa. Eso nos está matando y nos va a llevar a una situación peor. Se ha perdido credibilidad en todo, en las instituciones y personas...

¿ES UN DESGOBIERNO?

No, nos estamos deshumanizando.

¿NO SERÁ QUE USAMOS LAS INSTITUCIONES PARA OTROS FINES?

Ese es el punto de vista negativo. Yo soy una persona que me llevo bien con todo mundo. Yo veo el lado positivo de las cosas y así siento que contribuyo; con el lado negativo solo destruyo. Yo no me explico quién quiere ser presidente ex poniéndose a una destrucción por parte de los que no estén de acuerdo con él.

¿USTED SABE DEL SOFTWARE QUE COMPRÓ EL GOBIERNO PARA CAMBIAR LAS ENCUESTAS?

(risas) Lo desconozco, y si fuera así, quién la manejaría. ¿Será Dichter y Neira? ¿serán sus call centers? El que quiera pensar que eso es así, lo dirá. Aquí denuncian, como han denunciado con una sarta de mentiras, como a mí me denunciaron... se repite mil veces y se hace verdad.