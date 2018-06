Bancada de Cambio Democrático avala reelección de Ábrego

Gustavo A. Aparicio O.

La bancada legislativa del partido Cambio Democrático (CD) ratificó ayer su respaldo a la diputada Yanibel Ábrego, quien aspira a reelegirse como presidenta de la Asamblea Nacional, el próximo primero de julio, cuando dé inicio el quinto periodo ordinario de sesiones.

RESPALDO Quinto periodo. Del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019 La bancada del PRD ya anunció su respaldo a la reelección de Yanibel Ábrego como presidenta de la Asamblea. Se espera que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD discuta este tema para oficializar su apoyo a la diputada de CD.

Tras una reunión que se prolongó por más de una hora, un total de 22 diputados de los 24 que integran esta bancada votaron a favor de que Ábrego sea la abanderada del partido en el proceso de elección de la presidencia de la Asamblea.

Uno de los diputados que se ausentó se encuentra fuera del país y otro que no pudo participar en la reunión está hospitalizado.

El jefe de la bancada de CD, el diputado Rony Araúz, dio lectura a un comunicado en el cual se indicó que frente a la crisis institucional que vive el país el grupo considera indispensable que la Asamblea Nacional juegue su rol como ente político e independiente, para lo cual, aseguran, se requiere de una conducción con capacidad, carácter y liderazgo.

Señalan que por ello estiman que la presidencia de la diputada Ábrego ha marcado un hito en la Asamblea Nacional, haciendo sentir la independencia del mismo, al respetar la decisión de la mayoría, del rechazo inminente de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia designadas por el Ejecutivo.

‘Este hecho ha traído como consecuencia ataques directos y personales hacia la presidenta de la Asamblea, así como la intromisión de otros órganos del Estado, afectando la autonomía administrativa y financiera de la institución', indicó Araúz.

La bancada destaca que la posición firme y categórica en la defensa de la institucionalidad de la Asamblea Nacional que ha mantenido la diputada Yaninel Ábrego son las que deben imperar en este nuevo periodo de sesiones ordinarias, ‘máxime que estamos frente a un proceso electoral donde se requiere la garantía y respeto a las funciones constitucionales de los distintos poderes del Estado panameño de cara a la consolidación de nuestra democracia'.

PIDEN RESPETAR DERECHOS DE MARTINELLI

Durante una conferencia de prensa, la diputada Mariela Vega, en representación de la bancada, expresó su preocupación de que en medio de los procesos que se han estado viviendo durante las primeras horas de su llegada, el fundador del partido Ricardo Martinelli no haya contado con lo que básicamente representan las garantías fundamentales bajo el procedimiento especial con el que llegó a Panamá.

‘Dentro de la bancada hoy hemos mostrado gran preocupación luego de ver las imágenes que están proyectando los medios de comunicación nacionales e internacionales donde prácticamente Martinelli ha sido escoltado más que cualquier persona que haya cometido delitos más graves en este país', indicó.

Vega señaló que el exmandatario presenta condiciones de salud especiales establecidas por médicos no solamente en Estados Unidos, sino también en Panamá.

‘Queremos concluir que dentro de esta reunión de bancada hemos tratado el tema de Ricardo Martinelli y mostramos nuestra preocupación por la forma como se está manejando este proceso hasta este momento rodeado y lleno de violaciones, sobre todo, a los derechos que debe tener toda persona como ser humano', destacan.

‘SOSPECHA'

Previo a esta reunión, el diputado Sergio Gálvez cuestionó la actuación del magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, en el proceso que se le sigue a Martinelli.

‘Es muy sospechosa la conducta radical y férrea y de mucho odio hacia Ricardo Martinelli, y yo me he puesto a pensar, yo perdí el sueño ya, aquí hay un ofrecimiento, puede haber un ofrecimiento para ratificar a Jerónimo Mejía como magistrado de la Corte a partir del primero de julio, falta ver si esta Asamblea se va a prestar para eso. Mi malicia política me dice esa situación', precisó Gálvez.