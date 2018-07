Aspiraciones políticas de encarcelado Martinelli generan críticas en Panamá

EFE

online@laestrella.com.pa



La aspiración del expresidente Ricardo Martinelli de ser candidato a diputado y a alcalde para los comicios de 2019 ha generado críticas en Panamá, donde permanece encarcelado en el marco de un proceso por escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014).



Mediante un apoderado legal, el expresidente formalizó el viernes ante su partido Cambio Democrático (CD-opositor) su precandidatura a diputado por un circuito de la capital panameña.



El experto constitucionalista y analista panameño Ernesto Cedeño dijo hoy a Efe "que no se entiende" que ahora Martinelli "quiera volver a ser diputado", esta vez nacional, cuando acaba de renunciar al cargo de legislador del Parlamento Centroamericano (Parlacen) "con el objeto de ganar algún beneficio procesal" en el marco del caso de las escuchas.



Martinelli renunció al Parlacen para forzar la salida del proceso de las escuchas de la Corte Suprema de Justicia, el ente que por ley en Panamá procesa a los legisladores, y llevarlo a tribunales ordinarios.



Pero el juez de Garantías, el magistrado Jerónimo Mejía, explicó que la presentación en octubre de 2015, cuando el expresidente era "indudablemente diputado", de la acusación por las escuchas, radicó de forma permanente la causa en el Supremo, una explicación que la defensa de Martinelli no acepta y sostiene que el proceso está viciado.



En opinión de Cedeño, pareciera que Martinelli lo que busca con sus renovadas aspiraciones políticas es "quedar en la palestra pública en un partido que, ahora, está dominando por diputados".



"Es como no dar su brazo a torcer de tener una palestra donde se le pueda ver, donde pueda mandar. Pero creo que debiera quedarse en pausa para terminar sus procesos legales con tranquilidad, y que su estado de salud salga adelante sin las presiones de la vida política", añadió.



Martinelli, afectado por dolencias crónicas que su defensa recalca insistentemente, enfrenta la fase intermedia o de acusación por la causa de las escuchas, que se espera que este lunes sea reiniciada tras una pausa de dos semanas.



En la sesión del pasado 16 de julio la defensa solicitó "correcciones" al escrito de acusación, en el que el fiscal, Harry Díaz, pide 21 años de prisión para el expresidente, y también que se revele la identidad de un testigo protegido de la fiscalía.



El defensor Carlos Carrillo dijo a Efe que la petición "se trata simplemente de correcciones que no pueden implicar una variación de la acusación" presentada por Díaz en octubre 2015 y sustentada durante la actual fase intermedia, a cuyo término el juez de Garantías decidirá si llama a juicio.



Para el expresidente panameño y aspirante a la candidatura del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) para repetir en el cargo en el 2019, Ernesto Pérez Balladares, las aspiraciones política de Martinelli son "una payasada más y un subterfugio más para no enfrentar la realidad de su juicio".



Se trata de un mecanismo para "lograr un fuero electoral" a ver "si desvía el proceso que se le sigue" por las escuchas ilegales, dijo Pérez Balladares (1994-1999), quien es una de las supuestas víctimas de las escuchas.



Añadió que "lo que ha pasado con Martinelli desde que llegó" a Panamá el pasado 11 de junio entregado por EE.UU., donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición, "es verdaderamente patético" y dijo que "debería buscar ayuda psicológica".



"He sido postulado para correr para diputado y prontamente espero mi partido me dé la de Alcalde de la Ciudad de Panamá", sostuvo Martinelli este fin se semana en un mensaje de cuenta en Twitter.



El exsecretario de Comunicación del Estado Luis Eduardo Camacho dijo a Efe que esta misma semana Martinelli, a través de su abogado, intentó abrir una cuenta en el Tribunal Electoral de cara a la campaña por la candidatura a la Alcaldía, pero el ente rector de comicios respondió que ese cargo había sido "reservado" por la directiva del CD.



Camacho afirmó que la presentación de la postulación a candidato a diputado "no implica que Ricardo Martinelli ha desistido de su aspiración a la Alcaldía", a la que incluso podría llegar a postularse como independiente.