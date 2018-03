Asamblea rechazo denuncia contra jueces de un caso contra Martinelli

La denuncia contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, está relacionada con una diligencia de notificación, supuestamente ilegal, en el caso de la presunta implicación de Martinelli en una extorsión a un presidente de la empresa italiana Impregilo.



La acusación fue presentada en septiembre pasado por la política Balbina Herrera y otras supuestas víctimas de escuchas ilegales durante la Administración de Martinelli (2009-2014).



Por el caso de las intervenciones telefónicas Martinelli está desde junio de 2017 detenido en una cárcel federal en Estados Unidos a la espera de la decisión del Departamento de Estado sobre su extradición a Panamá.



El nuevo presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado del partido opositor Cambio Democrático (CD), Fernando Carrillo, explicó este martes a los periodistas que tras el análisis jurídico los diputados determinaron que lo denunciado por Herrera no constituía delito, sino "un acto propio de la Corte".



"Fue un acto propio de la Corte el nombrar a unas personas para hacer una notificación (...) lo cual no es un delito, fue un acto propio para agilizar la búsqueda de justicia", dijo el diputado Carrillo.



Herrera dijo en septiembre pasado, al presentar la denuncia ante el Parlamento, que los magistrados "violaron la ley" porque el sistema penal acusatorio era claro al dictar que el fiscal, en este caso Fábrega, no podía "por cuenta propia tomar medidas" como ordenar la notificación, por lo que incurrió en "extralimitación de funciones".



"Ayú Prado y Fábrega han violado la ley teniendo conocimiento de causa. Parece que estos señores lo que quieren es ayudar a Martinelli invalidando todos los procesos en su contra para que cuando venga a Panamá quede libre", añadió entonces la excandidata presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).



La Comisión de Credenciales es la única instancia que por ley puede investigar y juzgar al presidente del país y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.



Los 9 integrantes de la actual Comisión de Credenciales fueron elegidos por la mayoría opositora en una votación el pasado 22 de febrero, que fue impugnada por el oficialismo ante el Supremo por considerarla ilegal.



El magistrado del Supremo, Abel Zamorano, aceptó el pasado 26 de febrero un recurso presentado por el partido de Gobierno y ordenó suspender los efectos de la votación que reformó la Comisión de Credenciales, lo que no impidió a la mayoría opositora juramentar a sus nuevos miembros el pasado 13 de marzo.



En la reunión de este martes de la Comisión de Credenciales no participaron los dos diputados del oficialismo que fueron elegidos por la oposición como miembros de la misma.



La bancada oficialista ha dicho que la actual Comisión de Credenciales es espuria y que no la reconocerá mientras el Supremo no decida sobre su legalidad.



Ayer la Comisión de Credenciales rechazó 3 denuncias presentadas por ciudadanos contra el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, por considerarlas improcedentes.