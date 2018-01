Asamblea Nacional deja en suspenso proceso de ratificación

Carlos Anel Cordero

El proceso de ratificación de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore hizo trascender nuevas diferencias entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional por el manejo del presupuesto y un aumento en las asignaciones a los diputados.

Ayer, cuando se esperaba que las aspirantes a magistradas fueran presentadas ante el pleno para tomar una decisión con respecto a sus nombramientos, la presidente de la Asamblea, Yanibel Ábrego informó que el tema no se había incluido en el orden del día porque el informe de la Comisión de Credenciales no se había entregado. El anuncio encendió las pasiones y diputados de oposición reclamaron que el tema fuera discutido.

CHOQUE POLÍTICO

Uno de los que hizo uso de la palabra fue el perredista, Pedro Miguel González. Dijo que el oficialismo y el Ejecutivo estaban ‘presionando y chantajeando' a los diputados para que apoyaran las ratificaciones y una de las maneras de hacerlo era a través de la limitación de los recursos económicos.

González, desde su curul aseguró que hasta el momento a pesar de que el presupuesto está en línea desde el 15 de enero pasado, todavía no se habían transferido los recursos a la Asamblea para el personal circuital, lo cual considera es un ‘chantaje' a los opositores.

Añadió que algo similar se vivió hace 16 años cuando Mireya Moscoso tenía una Asamblea en contra y utilizó los recursos económicos como ‘chantaje'. Por si fuera poco, no se asignan los recursos al Tribunal Electoral para el subsidio electoral de los partidos políticos. Esta situación, dice González ha llevado a un enfrentamiento innecesario entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

REACCIÓN PANAMEÑISTA

La reacción del diputado José Luis Varela, presidente del partido Panameñista fue inmediata, a través de las redes sociales envió un mensaje en el que dejó en evidencia la asignación de mayor presupuesto a los diputados.

‘No entiendo como Pedro Miguel González puede hablar de chantaje, cuando se subió la planilla de los diputados de $4 mil mensuales a $30 mil y se ha estado pagando puntualmente'.

El diputado Adolfo Valderrama, también se pronunció, dijo que ‘se había creado un escenario de que la votación sería hoy (lunes), pero de acuerdo a lo que se perfila será mañana (martes).

Según Varela (José Luis), el diputado González ha apoyado la gestión del actual gobierno y ahora ‘actúa politiqueramente para aparentar que es oposición'. Dijo que se equivocan al pensar que atacando el nombramiento de los magistrados van a lograr que se les permita designar a un magistrado como lo pretendían.

Se espera que para hoy sea la votación.

MAGISTRADAS, UNA TAREA PENDIENTE

Sin dar mayor justificación, el pleno de la Asamblea Nacional dejó pendiente el inicio de la consideración de los nombramiento de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, se limitó a decir que Luis Eduardo Quirós, presidente de la Comisión de Credenciales, no había entregado el informe correspondiente a la Secretaría General para que ésta le diera traslado al pleno legislativo.

Ábrego señaló que mientras que no se reciba la documentación correspondiente, no pueden iniciar con el trámite que les toca y por eso no apareció ayer el orden del día de la sesión plenaria de la fecha.

El incumplimiento del trámite causó indignación entre los diputados de oposición, los cuales reclamaron que se otorgara mayor información a los integrantes del pleno legislativo.

La presidenta la Asamblera volvió a manifestar que no han recibido el documento de parte de Quirós y que por eso no se ha hecho el trámite respectivo.

Ana Matilde Gómez, diputada independiente dijo que por cuestión de transparencia debía incluirse en la página web de la Asamblea Nacional, dónde están los documentos que se tramitan.

Añadió que no se justifica que cuando todo el país está esperando que el pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión con respecto a las abogadas designadas por el Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, no exista una respuesta clara al respecto.