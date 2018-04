Aprueban de manera unánime ley sobre imprescriptibilidad

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



El pleno de la Asamblea Nacional aprobó anoche de manera unánime en segundo debate el proyecto de ley 514, que busca establecer la imprescriptibilidad para los delitos contra la administración pública en Panamá.

El debate, que se prolongó por cinco horas, se centró en algunos cuestionamientos al establecer de por vida la imprescriptibilidad para estos delitos y en lograr que esta no solo sea aplicable para los funcionarios que participen de estos actos, sino también para las personas jurídicas.

El diputado Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuestionó a los panameñistas, a los que recordó que durante la discusión del proyecto para reformar la Ley de Contrataciones Públicas no se atrevieron a incluir una norma para que las empresas a las que se les compruebe actos de corrupción puedan contratar con el Estado.

COLEGIO DE ABOGADOS El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionicio Rodríguez, avaló el proyecto original. Consideró prudente un plazo de imprescriptibilidad de 30 años. Pero avaló el proyecto original, al considerar que la sociedad merece una respuesta de los diputados.

‘Ahora estamos proponiendo alcanzar a aquellas empresas a las cuales se les pudo demostrar que cometieron actos de corrupción en las contrataciones con el Estado. Hay empresas como Odebrecht que siguen contratando con el Estado panameño, al igual que sus filiales y otras empresas nacionales y extranjeras vinculadas a casos de corrupción', dijo.

Manifestó que con la inclusión de una propuesta para alcanzar a las empresas y empresarios corruptos, ahora sí se puede hablar de imprescriptibilidad no solo para determinadas personas o funcionarios públicos, sino para los beneficiarios de la corrupción que ‘son precisamente los dueños de las empresas'.

En el debate se aprobó una norma para inhabilitar a contratar con el Estado a aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva o haber realizado acuerdos de pena o colaboración eficaz por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier delito contra el orden económico, terrorismo, financiamiento del terrorismo o contra la seguridad colectiva.

RETROACTIVIDAD

Durante el debate el PRD y Cambio Democrático (CD) propusieron que los acuerdos de delación a los que había llegado el Ministerio Público con algunos empresarios vinculados con actos de corrupción fueran publicados en Gaceta Oficial. No obstante, ante el rechazo de los diputados panameñistas, fue sacada de discusión.

El diputado panameñista Adolfo Valderrama manifestó que la norma podría ser catalogada de inconstitucional. Aseguró que se le quería ‘pasar la pelota' al Ejecutivo.

‘Esa propuesta no tiene sentido, no puede ser retroactiva, porque no es una ley de orden público. A mi juicio quieren darle la vuelta para que no quede constancia de que rechazan este proyecto de ley', señaló.

El también panameñista José Luis Varela advirtió, por su parte, que con esta propuesta quedarían expuestos quienes participen en un acuerdo de delación, en especial cuando se trate de delitos del crimen organizado.

RETIRAN PROPUESTA

Al inicio del debate de ayer, el diputado Valderrama también cuestionó una propuesta del PRD y del CD para que se procediera a la suspensión de la investigación o proceso en aquellos casos en que el investigado, imputado, acusado, enjuiciado o procesado solicitase a una oficina pública la prueba que lo desvincule o exima de responsabilidad penal y esta no le sea concedida dentro del término de dos meses a solicitud de parte o del Ministerio Público o Tribunal, porque la misma fue deteriorada, destruida, extraviada o se deniegue su entrega.

Uno de los impulsores del proyecto, el estudiante de derecho Juan Diego Vásquez, sostuvo que la propuesta abría las puertas a componendas para que con jueces cuestionados se mantenga la impunidad.

‘Nuestro objetivo es cerrar las puertas a la corrupción, la redacción de esta propuesta es peligrosa', dijo Vásquez.

Minutos después, a solicitud del diputado Pedro Miguel González, la propuesta fue retirada de la discusión.