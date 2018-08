Yo no apoyo a Rómulo Roux: José Raúl Mulino

Ismael Gordón

igordon@laestrella.com.pa



José Raúl Mulino, precandidato a la presidencia de la República por Cambio Democrático (CD), reconoció el triunfo de Rómulo Roux.

Sin embargo, Mulino aseguró que “jamás apoyaré a Roux”.

El exministro de Seguridad Pública insistió que el partido no ganará las elecciones de mayo de 2019 con Roux.

“Rómulo Roux que no me llame para unión, yo no lo voy a apoyar”, insistió el precandidato presidencial Mulino.

“No lo veo ganar las elecciones presidenciales. Además, no creo que es el mejor candidato de Cambio Democrático”, destacó Mulino.