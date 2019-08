Anuncian iniciativa que regula la compra de vehículos del estado

Verónica Castillero

veronica.castillero@laestrella.com.pa



El Movimiento Conciencia Ciudadana presentará, este lunes 5 de agosto la iniciativa legislativa que regula la compra, alquiler y manejo de vehículos del Estrado y que crea la plataforma para su administración.

Esta plataforma digital, registrará y controlará el uso de los vehículos oficiales por los servidores públicos, que actualmente no llevan un registro ni inventario de los mismos. A la vez, centralizará la compra y arrendamiento de vehículos del Estado para que no haya más compras de autos por institución, donde se ha comprobado que no tienen un buen manejo de los mismos.

Cabe destacar que esta plataforma incluiría la gestión de conductores requeridos para el manejo de los vehículos y ayudará a liberar los estacionamientos de las instituciones públicas que actualmente son ocupadas por los mismos autos de las entidades y así dársela a la ciudadanía que los necesita para sus trámites.

Cristhian Ábrego, vocero del movimiento anunció que: “La idea de esta iniciativa no es nueva y que actualmente ya la ciudadanía, incluyendo personas que son servidores públicos utilizan plataformas como Uber, Lyft, Cabify, entre otros.

'Simplemente es un App similar a estos servicios pero que pertenece al Estado y sea solo para autos y conductores del Estado. Teniendo un control mucho más eficiente en las compras, inventario, administración y registro de los usos de vehículos oficiales que hoy en día no existe' dijo, Ábrego.