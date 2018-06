Alianza PRD-CD sería ‘antinatural', asegura Doens

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



El veterano político y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens calificó ayer como ‘antinatural' una probable alianza entre el PRD y el partido Cambio Democrático (CD), para las elecciones generales de 2019.

La afirmación de Doens se produce luego de que el diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, notificara al Tribunal Electoral (TE) que al menos quince curules quedarían excluidas de la convocatoria a las elecciones primarias del 16 de septiembre, las cuales estarían sujetas a posibles alianzas.

CURULES Las elecciones primarias del PRD serán el 16 de septiembre En los circuitos uninominales se reservaron seis puestos, mientras que en los circuitos plurinominales, nueve escaños para diputados. Para el cargo de representante de corregimiento, se reservaron 60 puestos.

Aunque el PRD aún no define con qué aliados irá para las elecciones de 2019, en cada uno de los circuitos reservados por la agrupación política hay por lo menos un diputado de Cambio Democrático (CD) con en el que el PRD mantiene una alianza legislativa.

‘PRD QUEDARÁ MAL PARADO'

En tal sentido, Doens expresó que la dirigencia del PRD está encaminada a buscar una alianza con Cambio Democrático. ‘Eso sería una alianza antinatural, ya que en Cambio Democrático han estado y están los verdugos del PRD'.

Precisó que ese fue un partido cuya dirigencia en la época de Ricardo Martinelli y encabezado por éste se propuso destruir al PRD y hasta cierto punto logró muchos de sus objetivos.

‘Tenía quintas columnas en el partido, tenía caballos de Troya, compraron diputados, hicieron cambiar de partido a diputados, alcaldes y representantes. Martinelli y su dirigencia trataron de destruir al PRD y eso trajo como consecuencia la derrota del PRD. Pensar en una alianza con Cambio Democrático realmente deja al PRD muy mal parado', insistió.

Doens ve mayor posibilidad a alianza entre el Partido Panameñista y Cambio Democrático, ‘porque para Juan Carlos Varela y el panameñismo, el PRD es la fuerza a batir'.

‘PROCESO NORMAL'

En tal sentido, el diputado Raúl Pineda, del circuito 8-6, en San Miguelito, en donde no se someterán a primarias dos curules para diputado de las siete en disputa, calificó como positiva una alianza con Cambio Democrático.

‘Yo creo que lo que hay que buscar es la seguridad de ganar el poder en el 2019', dijo.

Aunque Pineda asegura que la reservación de curules para posibles alianzas se ha hecho anteriormente, cree que habrá molestias sobre todo en aquellos circuitos uninominales donde ya había gente trabajando por una curul, por lo que recomienda a la dirigencia que informe a la membresía el porqué de la medida.

Al ser preguntado sobre el calificativo de ‘antinatural' una posible alianza del PRD y CD, como indicó Doens, Pineda expresó que ‘como él está viviendo de la papa del gobierno, él pensará que la alianza debe ser con el panameñismo'.

Pineda agregó que en cuatro años no ha visto a Doens diciendo media palabra de oposición. ‘Siempre lo he visto calladito, me imagino, tiene la boca llena, y cuando uno tiene la boca llena, no puede hablar', señaló.