Advierten que, de ser voluntario, fondo de jubilación anticipada PRAA quebrará

Gremios docentes advirtieron ayer que el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) quebrará y desaparecerá, de aprobarse en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 643 que busca que sea voluntario.

La propuesta, impulsada por dirigentes de la Asociación de Maestros Independientes (AMIA), ha causado el rechazo de otros gremios que se oponen a la iniciativa.

El PRAA es un ahorro que se hace a través de un aporte de 4.40% por parte del Estado y 3.50% de los educadores, haciendo un total de 7.90%, y que les permite retirarse con una anticipación de seis años para las mujeres y cuatro años y medio para los hombres, antes de la edad de jubilación establecida para trabajadores de otros sectores.

El dirigente Luis López, del Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), indicó que ‘estos señores de la AMIA quieren sacar el dinero que tienen allí y olvidarse del ahorro futuro. Eso es pan para hoy y hambre para mañana', dijo.

Apuntó que si el PRAA se hace voluntario, los primeros en rechazar este programa serán los educadores nuevos, que se van a retirar y no van a querer entrar al plan.

Detalló que como es un sistema solidario, los nuevos ayudan a los viejos a pagarles la pensión con sus ingresos. ‘Ese dinero no se puede devolver todo porque ya hay gente que está cobrando su pensión y porque los fondos del PRAA están invertidos a largo plazo redimibles hasta el 2040. Ese dinero no está líquido allí y si se hace voluntario y la mayoría decide retirarlo, no habrá dinero para devolvérselo a toda esa gente', precisó.

Armando Espinosa, dirigente de la AMIA, defiende que el PRAA sea voluntario y asegura que ya los profesores están pagando el seguro social obligatorio, por lo que cree que es inconstitucional que se paguen dos planes.

DEVOLUCIÓN DE APORTES

Frente al conflicto surgido con el anteproyecto 643, el ministro de Educación encargado, Ricardo Pinzón, presentó a la Asamblea un proyecto para modificar la ley que creó el PRAA.

Parte de la propuesta establece que los educadores que participen del PRAA, pero que no logren reunir los requisitos o condiciones para acceder a los beneficios o prestaciones económicas establecidos en la ley, tendrán derecho a la devolución de los aportes realizados a dicho Plan, mediante un solo pago, así como el saldo de la cuenta transferida por el Siacap al PRAA.

La devolución de los aportes se hará a los educadores que entraron al sistema después de los 28 años de servicio las mujeres y de 33 los hombres, a los cuales se les descontó.