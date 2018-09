Ábrego cuestiona el presupuesto asignado por el Ejecutivo

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



El recorte al presupuesto solicitado por la Asamblea Nacional para la vigencia fiscal de 2019 ha reavivado la pugna entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo.

Desalojarán edificio del SPA por falta de pago El presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Hernán De León, cuestionó el recorte que tuvo el Órgano Judicial al presupuesto solicitado para el 2019. ‘Hay una situación precaria en el Órgano Judicial, que es un poder del Estado, no es una institución más, es un poder del Estado al cual se viene siguiendo todo el tema de la situación de la crisis en alguna forma, y hablan de la calidad de jueces y juezas', señaló De León. ‘Se habla de la implementación de la Carrera Judicial, que es mi prioridad como presidente interino, y de reforzar el Sistema Penal Acusatorio; pero el tema es falta de presupuesto', añadió el magistrado. De León aseguró que el Órgano Judicial solicitó $325.8 millones de presupuesto para 2019, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo le recomendó $ 176 millones. ‘Nosotros tenemos el fundamento y tenemos la moral para poder sustentar un presupuesto más allá de lo recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas', aseguró el magistrado. Informó que debido a un déficit de arrastre en pagos de alquileres, hay amenazas de desalojo del edificio del SPA, en Colón, de una empresa que ha dicho que ‘si no pagamos en un término de 60 días, nos van a cerrar'.

La presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, había solicitado un total de $168 millones para el 2019; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo recomendó $96.5 millones, es decir, le fueron recortados $71.5 millones.

Este martes, durante la sustentación del presupuesto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, la presidenta del Legislativo explicó que la Asamblea presentó al MEF un anteproyecto de $168 millones, de los cuales $142.3 millones serían para funcionamiento y $ 25.7 millones para inversión.

La diputada explicó que del total solicitado para la vigencia fiscal de 2019, el MEF solo les recomendó $96.5 millones, lo que representa un 57% del total solicitado, de los cuales solo $80.2 millones serán para funcionamiento y $16.3 millones, para inversiones, teniendo una disminución de $25.5 millones con relación al presupuesto modificado de 2018, que fue de $122 millones.

Según Ábrego, este recorte afectará significativamente la programación en el buen desempeño de la entidad para la vigencia fiscal 2019.

NO HABRÁ PLANILLA 172

La presidenta del Legislativo afirmó que en los gastos de servicios personales para el 2019, la Asamblea no contempló la planilla 172 ni tampoco el tema de la 002, que es el personal asignado a los diputados.

Advirtió que con los recortes se verán afectados puntos como los servicios no personales, en donde hay una disminución de $13.8 millones, afectando el pago de servicios básicos de agua, teléfono, energía eléctrica, aseo, gastos de publicidad, entre otros servicios comerciales que tienen que ver con la limpieza de las estructuras del Palacio Legislativo.

También se afectará el mantenimiento y reparación de las diferentes unidades administrativas, la flota vehicular, la imprenta y el sistema de alarma, entre otros.

De igual manera, se dio una disminución de $4.5 millones en la adquisición de maquinarias y equipos, que incluye el reemplazo de unidades dañadas en equipos de computación, transporte, aires acondicionados, mobiliarios y oficinas. También se afectará la restauración del área donde se reúne el Pleno legislativo.

Ábrego calificó como ‘considerable' el recorte y pidió a la Comisión de Presupuesto que en las recomendaciones que se le remitan al MEF y al Ejecutivo para que analice ajustes al presupuesto, tomen en cuenta a la Asamblea.

‘Estos dos períodos que me ha tocado presidir la Asamblea no han sido fáciles, hemos sufrido ataques, hemos sufrido la situación de la imagen de la Asamblea Nacional en temas de corrupción; este ha sido un órgano superseñalado y por eso hoy nos toca sufrir los recortes presupuestarios por el Ministerio de Economía y Finanzas', sostuvo la diputada.

Agregó que siempre ha dicho que para que los tres poderes del Estado tengan balance, pesos y contrapesos, debe existir independencia financiera.

DEVOLVERÁN PRESUPUESTO

Diputados opositores como Raúl Pineda y Miguel Fanovich han advertido que el proyecto de presupuesto será devuelto al Ejecutivo con algunas recomendaciones de modificación.

Mientras que, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, manifestó que todo indica que el presupuesto va a ser devuelto.

‘Todavía no hemos hecho el análisis para eso y se hará cónsono a la realidad para hacer una propuesta si lo amerita, y si no lo amerita, consideraremos que el presupuesto no es apto para ser aprobado por la Asamblea Nacional', advirtió Robinson.