Más de 700 divorcios en 2017 en la provincia de Herrera

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Un total de 715 procesos de divorcio se registraron de enero a diciembre de 2017 en la provincia de Herrera, reportándose un aumento de 28.8% en comparación a 2016 cuando se dieron 548 disoluciones, informó la Fiscal Superior de Herrera, Enereida Barrías.

Barrías detalló, en una nota oficial, que la mayoría de las causales para diluir un matrimonio fue por mutuo consentimiento; seguida por la separación de hecho por un periodo de más de dos años y por abandono absoluto de los deberes del esposo o la esposa.

Indicó que en menor medida se dieron casos de divorcio por trato cruel y por relaciones extramaritales. Destacó que los divorcios por mutuo acuerdo se dan en su mayoría, en personas que tienen poco tiempo de casadas.

La Fiscal Superior resaltó que en los procesos por razones distintas a la del mutuo consentimiento, se sujetan a un trámite establecido en el artículo 782 del Código de la Familia —que conlleva incluso la metodología de conciliación— procurando que ambos conyugues señalen si hay o no manera para reconciliarse; no obstante, señaló que en esta etapa de manera general, las partes no llegan a acuerdos para evitar la disolución del vínculo, sino para cambiar de una causal conflictiva, a la de mutuo acuerdo.

Apuntaló que el Ministerio Público en los procesos de divorcio está regido por el Artículo 770 del Código de la Familia, en donde la entidad emite una opinión donde se considera si se cumple con los medios de pruebas para acreditar la causal o no del divorcio.

La fiscal Barrías afirmó que el matrimonio es la base fundamental de la familia y de la sociedad, y que en la medida en que las parejas se casan basadas en el amor y el respeto, se procura la pacífica convivencia, familias más sanas, y por tanto una sociedad más sana.

‘Instamos a las parejas que al momento de tomar esta decisión sea muy bien pensada(...) por el bienestar de la familia, de los hijos y de la sociedad en general', concluyó.