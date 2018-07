Se estrena la versión internacional del himno oficial de la JMJ 2019

Astrid Chang

astrid.chang@laestrella.com.pa



El lanzamiento de la versión internacional del himno de la JMJ "Hágase en mí según tu palabra", se hizo en el evento anual de XLVIII Cena de Pan y Vino que hace la iglesia católica para apoyar al seminario mayor San José .

El panameño Abdiel Jiménez es el autor del himno oficial de la jornada que junto a compositores católicos internacionales colaboraron para las traducciones.

La versión italiana fue realizada por Marco Frisina que también compuso la canción de Jesus Christ You are my life, para la Jornada Mundial de la Juventud que se efectuó en Roma en el año 2000.

La transcripción en portugués fue elaborada Ziza Fernandes de Brasil, la versión en inglés estuvo a cargo de Robert Galea de Australia, los músicos y compositores de la comunidad Chemin Neuf adaptaron la versión francesa.

“ La Jornada Mundial de la Juventud es un evento internacional y multilingüe, por lo que el himno tiene que cantarse en varios idiomas y no podemos olvidar que aunque se espera que la mayoría de los peregrinos sean hispanos, muchos serán de habla portuguesa, inglesa, italiana y francesa”, expresó Pedro Guevara Mann, Director Artístico de la JMJ.

El video fue grabado en distintas diócesis de Panamá; Guevara, Director Artístico de la JMJ trabajo junto al arreglista del himno, Anibal Muñoz para darle los toques finales para su inauguración. Se espera que para el encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud asistan más de 250,000 peregrinos de distintas partes del mundo.