Zulay Rodríguez: habrá 'consenso' en la reforma migratoria

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



La diputada Zulay Rodríguez señaló que se encuentra en conversaciones con el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo para avanzar en las reformas a la normativa migratoria.

Preguntada esta mañana en un noticiero de la localidad sobre el tema, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro del PRD (Partido Revolucionario Democrático), restó importancia a que su propuesta se discuta en paralelo con la del Ejecutivo, asegurando que el resultado de las conversaciones incorporarán elementos de los dos proyectos.

“Este tema ya yo lo conversé con el presidente Cortizo, me dijo que me comunicara con Doris Zapata (ministra de trabajo) y Rolando Mirones (ministro de seguridad), con los que he hablado (...) ellos van a presentar su propuesta y yo voy a presentar la mía. No creo que mi propuesta quede en un 100% ni la de ellos, porque debemos abrir esto a consulta”, dijo Rodríguez,

Igualmente, la perredista cuestionó a la administración del expresidente Juan Carlos Varela de “maquillar” la cifras de migrantes que han ingresado al país, luego de que ayer la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, revelara que unos 350,000 ciudadanos extranjeros se habría regularizado a través del “Crisol de Razas”.

Rodríguez, que aseguró no ser xenofóbica, presentó el pasado 9 de julio una anteproyecto de ley que busca endurecer la políticas migratorias en el país, siendo la cuarta vez que la diputada impulsa la iniciativa en el Legislativo.