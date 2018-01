Zovatto sugiere alianza contra la corrupción

Carlos Cordero

Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe, del Instituto Internacional por la Democracia, asegura que en los países de América Latina se debe hacer una alianza público - privado en la que participe el Estado y la sociedad civil para combatir la corrupción que afecta a los países de la región.

Zovatto dictó una charla magistral en el Tribunal Electoral (TE) denominada ‘El superciclo electoral latinoamericano 2017-2019'.

En ella detalló cada uno de los países que enfrentará el proceso de votación para renovar a sus autoridades en los próximos meses.

El conferencista detalló que antes había mucha tolerancia a la corrupción y se decía que tal 'fulano roba, pero hace...eso no se puede permitir', advirtió.

Zovatto insistió que ‘debe haber compromiso desde lo más alto, porque debe haber una lucha efectiva contra la corrupción'.

Para lograr eso, explica Zovatto, hay que adaptar y modernizar, todas las normas legales que rigen a los países, incluyendo la Constitución.

Otra de las acciones, detalló Zovatto, es inhabilitar a los que están envueltos en escándalos de corrupción. Además el recurso de la detención preventiva, pero bien utilizada.

Otra acción es endurecer las penas e insistió en mejorar el marco jurídico, porque como un acto efectivo, no se puede permitir la impunidad. ‘Hay que tomar en consideración que las normas jurídicas de estos países fueron redactadas en el siglo XIX y XX y se aplican en el siglo XXI', insistió Zovatto.

DATOS DE ZOVATTO En el 2014 EsGlobal de España lo incluyó entre los más intelectuales. Doctor en derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Maestría en Gerencia Pública por la escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard (Estados Unidos)

LA JUVENTUD

El autor de más de 100 artículos sobre el tema de elecciones, democracia y gobernabilidad, así como de 40 libros, manifiesta que no debe haber apatía de parte los jóvenes.

‘Hay razones de parte de los jóvenes para estar decepcionados, enojados y molestos con la política, pero no podemos permitir que eso genere la apatía que estamos viviendo', manifestó Zovatto.

‘Los jóvenes no se pueden dar el lujo de ser apáticos a la política. Deben entender que la forma de cambiar es con más democracia y no con menos democracia. Entre todos tenemos que decir: basta de corrupción. No podemos dejarle la política a los que son corruptos y si somos apáticos eso es lo que va a pasar. Hay que participar en la política para estimular los cambio', recomendó.

La decreciente participación de los jóvenes en los procesos electorales tiene en alerta y preocupado al Tribunal Electoral (TE), porque acarrea peligro para la democracia del país.

Según Zovatto, hay personas buenas que están interesadas en participar en la política y si lo dejamos para los corruptos, entonces esatremos ante un escenario peor y por eso hay que participar en política.

Las autoridades nacionales esperan que en el año 2019 aumente la actividad de los jóvenes entre 18 y 25 años de edad, que viene disminuyendo desde 1994 y solo en 2009 bajó 9,6 % con relación a los comicios de 2004, loque preocupa al magistrado Eduardo Valdés Escoffery.