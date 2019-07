Votos y asistencia de diputados, bajo la lupa

Rekha Chandiramani

rchandiramani@laestrella.com.pa



Ojos abiertos. Así está ahora una parte de la población que ha empezado a mirar al hemiciclo legislativo como quizás no muchos lo habían hecho antes: para fiscalizar a los diputados. Y es que el pasado ejercicio electoral trajo muchas cosas a la superficie. El mal uso que históricamente le han dado los diputados a sus planillas, los votos torcidos a favor de intereses específicos y los famosos ‘camarores', entre otras malas prácticas, volcaron a la población a renovar a gran parte del menú de diputados en la última contienda electoral.

Así, entraron cinco diputados independientes a la Asamblea, algo hasta ahora inédito, al tiempo que casi el 69% de los 51 diputados que aspiraron a la reelección se quedaron esperando. Sólo repitieron 16.

‘Ellos (el personal de la Asamblea) en ningún momento fueron groseros, es que no están acostumbrados a que haya gente fiscalizando', JOSÉ LUIS PANIZA COORDINADOR DE DTE

En medio de la expectativa ante un periodo legislativo interesante, no solo por la composición de las bancadas sino por los proyectos que están pendientes, como las reformas electorales o la modificación a la Ley de Contrataciones Públicas, nació una iniciativa llamada Diputado Tu Empleado (DTE), en la cual un grupo de ciudadanos acude al pleno y a las distintas comisiones para reportar —vía redes y página web— la asistencia y el voto de los diputados.

El abogado José Benítez es la mente detrás de la iniciativa que ya ha puesto en corredera al Departamento de Comunicaciones de la Asamblea Nacional, porque para poder filmar todas las sesiones del Pleno, deben instalarse en el palco de prensa, algo que, según algunos, debe ser exclusivo para periodistas. He allí otro vacío en el reglamento interno de la Asamblea. Según Benítez, el Departamento de Comunicaciones de la Asamblea está ‘muy abierto a la participación ciudadana', pero el tema es que ‘no hay un procedimiento establecido para acreditarse', algo que ellos quieren cumplir porque ‘no queremos pelearnos con nadie y queremos hacer las cosas bien'. Y, en efecto, al consultar el reglamento interno de la Asamblea, no se halló nada al respecto. La directora de Comunicaciones de la Asamblea, Sareis Pineda, se abstuvo de comentar.

‘Es ridículo que en Panamá no sepamos cómo votan los diputados. El voto a golpe de curul es algo prehistórico, casi cavernícola', JOSÉ BENÍTEZ CREADOR DE DTE

Volviendo a la iniciativa, el jurista explicó a La Estrella de Panamá que se inspiró en una página del parlamento británico llamada ‘Ellos trabajan para ti', donde registran los votos, discursos, posturas políticas, datos y estadísticas de sus parlamentarios. ‘Es ridículo que en Panamá no sepamos cómo votan los diputados. Si hay una ley que te afecta, no tienes manera de saber cómo votó el diputado de tu circuito, y data fáctica, mucho menos', expresó Benítez.

‘La dinámica que usan es reclutar voluntarios, la mayoría de ellos estudiantes. Estos van a las reuniones de las comisiones y a las sesiones del Pleno, principalmente a registrar la asistencia de los diputados y el voto que emitan para los distintos proyectos de ley. Cuentan con fondos provenientes de un programa financiado por el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), con los que cubrirán este primer periodo legislativo. Y para sostenerse después de eso, buscarán donaciones.

¿Cómo garantizar que lo que comunica Diputado Tu Empleado es verídico, careciendo la Asamblea de un sistema de voto electrónico, por ejemplo? Benítez dice que en efecto la grabación es algo muy completo, por el ángulo y demás, y pide a los diputados que cuando haya algún error, se lo comuniquen para corregirlo. ‘Solo vamos a publicar los votos cuando tengamos la grabación. Si hay un error es causado por la misma situación en que los mismos diputados nos han puesto, ya que no usan las herramientas que tienen a su disposición y no les importa tanto. La idea es generar presión para que las cosas se hagan bien. No estamos a favor ni en contra', recalcó.

Según el coordinador del proyecto, José Luis Paniza, si se implementara el voto electrónico en la Asamblea, ‘su trabajo sería más fácil'.

Paniza, quien es estudiante de derecho, denunció en sus redes que les llamaban la atención por tomar fotos y estar moviéndose. ‘No pienso que haya habido mala intención ni de la Asamblea ni de los agentes de seguridad. En ningún momento fueron groseros; creo es que no están acostumbrados a que haya gente fiscalizando'.