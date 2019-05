‘Si volviera a nacer, me gustaría de nuevo ser mujer'

Nubia Aparicio S.

nubia.aparicio@gmail.com



Una mujer emprendedora, con carácter, perfeccionista, tenaz y siempre comprometida con lo que hace, así es la ingeniera Tamara Tinker, gerente de Análisis y Gestión de Recursos en el Canal de Panamá y propietaria de la empresa Tinker & Tinker, S.A.

Proveniente de un matriarcado y de una familia trabajadora, Tinker supo desde muy joven que estudiar era la única vía posible para salir adelante y perseguir sus sueños.

Afirma que la clave para ser emprendedor está en las ganas de querer algo y no descansar hasta alcanzarlo, además de tener valores como la honestidad, la tenacidad y la disciplina.

Para ella, el hecho de ser mujer ha sido también un gran desafío en el ámbito profesional, pues se debe tener un gran conocimiento y entereza para ser respetada y tomada en cuenta para nuevas oportunidades.

Desde hace trece años la ingeniera decidió combinar su trabajo en el Canal de Panamá con la gerencia de su propia empresa de avalúos, inspecciones y consultorías, que cuenta entre sus logros más palpables los avalúos de muebles e inmuebles e inspecciones financieras para los principales bancos estatales y privados del país.

A pesar de haber laborado en varias empresas públicas y privadas, para ella sus más de 20 años en el Canal de Panamá han sido ‘inigualables', pues el crecimiento personal y profesional que ha tenido en el principal activo del país ha sido una gran base para el cumplimiento de sus metas.

En el plano personal, Tinker es una mujer de fe y afirma que Dios ha sido la fuerza que le ayuda cada día en sus decisiones y los pasos por seguir. Además, atribuye gran parte de sus triunfos a sus padres, Susana Coparropa, enfermera de profesión, y Armando Tinker, administrador de empresas, quienes le inculcaron el espíritu de superación, el amor hacia el estudio y la perseverancia.

Tinker también se refirió a la legislación sobre los avalúos y el esquema de cobro del impuesto del bien inmueble y los beneficios del nuevo marco legal, en torno a este tema.

HAS DICHO QUE TU EXPERIENCIA EN EL CANAL NO TIENE PRECIO…

Ser canalera para mí es una bendición. Constituye un privilegio haber sido considerada y seleccionada hace casi 21 años entre tantos profesionales capaces y tan bien preparados que tiene nuestro país. El Canal tiene algo particular que hace sentir a uno orgulloso de pertenecer a él. Nos llenamos de orgullo cada vez que somos reconocidos como empresa del primer mundo, fuera de nuestro país.

¿QUÉ RECOMIENDAS PARA QUE EL RESTO DE LAS ORGANIZACIONES ESTATALES SEAN EFICIENTES COMO EL CANAL?

Trabajar con ganas, con gusto y pasión, y tener compromiso. Como panameña, cada caso de corrupción, de contratos inconclusos por falta de seguimiento, me afecta, porque se trata de mi país. El trabajar por un mejor Panamá es responsabilidad de todos y cada puesto de trabajo, por sencillo que sea, lo debemos ejercer bien… así se hace en el Canal y no veo por qué no se puede hacer en el resto del país, pues todos somos panameños.

No obstante, quiero hacer énfasis en que el éxito del Canal se debe a su gente, sí, pero también a que la organización está alejada de la política… esa es una bendición.

¿CÓMO HACES PARA TRABAJAR EN EL CANAL Y ATENDER TU EMPRESA?

‘Soy fiel creyente de que es posible alcanzar las metas, por eso recomiendo a todos no dejar de soñar y planificar, que siempre encuentren la manera de realizar sus sueños, investigar y tener el coraje para alcanzarlos, pues pese a cualquier adversidad… todo es posible'.

Es importante señalar que en el Canal hay normas éticas muy claras y para ejercer una labor extracurricular, como en mi caso, debí cumplir con una serie de requisitos éticos.

En cuanto a tu pregunta, la respuesta es que se trata de una forma de vida. Terminar la jornada de trabajo en el Canal e iniciar en Tinker & Tinker desde las 6:00 o 7:00 de la noche, definitivamente es posible gracias al recurso humano que me acompaña, la mayoría jóvenes, y que facilita mi proceso de revisión de informes, de toma de decisiones de manera oportuna, que hace que mi labor de control de calidad y gerenciamiento sea siempre sencillo. Claro que esto nos llevó años, ya vamos a cumplir 14 y aún mantenemos nuestro estándar de no entregar un informe sin mi revisión.

Creo mucho en la juventud, pues veo el hecho de darle la oportunidad a ellos como una forma de devolverle al futuro empresarial del país lo que me enseñaron.

AL LEER TUS ANTECEDENTES ME PUDE PERCATAR DE QUE HACES DOCENCIA EN TORNO A LA LEY 66, LA CUAL ES LA ÚLTIMA EN MATERIA DE INMUEBLE QUE SE HA PROMULGADO EN PANAMÁ…

Sí. La Ley 66, de 17 de octubre de 2017, es la denominada Ley de Patrimonio Familiar o Vivienda Principal, a través de la cual se modificaron algunos artículos del Código Fiscal, específicamente sobre el tema de impuesto de inmueble. Me di cuenta de que la gente estaba confundida y en Tinker & Tinker tomamos la iniciativa de dar a conocer el espíritu y contenido de la ley.

¿BENEFICIA ESTA LEY AL PUEBLO PANAMEÑO?

La principal modificación de la precitada Ley 66 introduce un gran beneficio para los panameños, el cual es el aumento en la base impositiva de exoneración del impuesto de inmueble de $30 mil a $120 mil. Esto es muy positivo para los panameños.

Las propiedades que tengan un costo de $121,001.00 a $700,000.00, deberán pagar el 0.50 por ciento, y las de $700,001.00 o más, 0.70 por ciento.

¿CUÁL ES EL ALCANCE DE ESTA LEY?

La Ley 66 tiene un amplio alcance, toda vez que a este derecho de exoneración pueden acceder todos los panameños, ya sea bajo la figura de patrimonio familiar o vivienda principal; por tanto, es una ley incluyente.

Sería importante, entonces, indicar cuál es la diferencia conceptual de estos términos, cuyos efectos jurídicos son los mismos.

¿SE PUEDE REFERIR AL RESPECTO?

PERFIL DEL ENTREVISTADO Hace 21 años fue seleccionada para trabajar en la entonces Panama Canal Comission Nombre completo: Tamara Tinker Coparropa Nacimiento: Ciudad de Panamá Ocupación: Ingeniera Creencias religiosas: Católica Edad: 53 años Resumen de su carrera: Como profesional, ha ejercido jefaturas en diferentes áreas de diversas empresas renombradas en el país, sin obviar su experiencia como docente universitaria. Es ingeniera industrial egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá y cuenta con una maestría en Ingeniería Industrial con énfasis en Administración. También tiene el título de Experto Internacional en Avalúos, obtenido en la Universidad Jaén-España. Hace 21 años fue seleccionada para trabajar en la entonces Panama Canal Comission, hoy Autoridad del Canal, donde aún permanece. Ha ocupado varios cargos en la organización canalera, hasta llegar a la posición de Gerente de Análisis y Gestión de Recursos, en la Vicepresidencia de Negocios Complementarios.

Por supuesto. Se entiende como ‘patrimonio familiar', el bien inmueble destinado al uso permanente por el propietario, con fines habitacionales con su familia, que habite bajo el mismo techo.

La ‘vivienda principal' es aquella de uso permanente por el propietario, persona natural, con fines habitacionales, entre sus bienes inmuebles residenciales, y que no constituya patrimonio familiar.

Otra muestra de gran alcance de esta Ley es que no distingue en la titularidad de la propiedad; es decir, el dueño puede ser persona natural o jurídica.

Para optar por este beneficio, no se requiere hacer actualización de valor catastral, ni renunciar a una exoneración que el bien inmueble mantenga vigente.

Lo recomendable es hacer un estudio del historial del inmueble para poder brindar una orientación sobre lo que más convenga en cada caso.

¿POR QUÉ EL PANAMEÑO SE CONFUNDIÓ TANTO CON RESPECTO A ESTA LEY?

Mira, creo que en Panamá hay una gran deficiencia en el tema de la comunicación. Si no se comunica algo debidamente, la gente se enreda, se confunde; me percaté de que cientos de personas estaban preocupadas porque decían que les iban a quitar sus casas y todo el problema fue por esa falla que existe en no saber comunicar las cosas, lo que dio como consecuencia el caos.

Siempre he sostenido que la comunicación es esencial para todo.

¿CÓMO LOS PANAMEÑOS PUEDEN OPTAR POR LA APLICACIÓN DE ESTA LEY?

En los temas de impuesto de inmueble, hay que revisar si los datos generales de la propiedad están actualizados, saber cuál es el valor catastral registrado y las exoneraciones vigentes para hacer las proyecciones de los impuestos a pagar.

En Tinker & Tinker hacemos un análisis integral del inmueble, para poder dar la asesoría y orientación legal que más le convenga a los interesados; cada caso es diferente y requerirá un tratamiento especial.

¿QUÉ MENSAJE LE ENVÍAS A LOS JÓVENES QUE QUIEREN SER EMPRENDEDORES?

Soy fiel creyente de que es posible alcanzar las metas, por eso recomiendo a todos no dejar de soñar y planificar, que siempre encuentren la manera de realizar sus sueños, investigar y tener el coraje para alcanzarlos, pues pese a cualquier adversidad… todo es posible.