Versión del magistrado De León generó más dudas

La entrevista que dio el magistrado presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, para aclarar unas declaraciones vertidas por la procuradora Kenia Porcell sobre los ‘pinchazos' telefónicos dejaron más dudas que respuestas a la opinión pública. Así lo interpretaron miembros de la sociedad civil.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que el magistrado ‘debió haberse quedado callado' porque sus palabras denotan que no tiene capacidad para aclarar de forma contundente los señalamientos que hizo la jefa del Ministerio Público.

AFIRMACIONES VERTIDAS Kenia Porcell reveló una conversación suya con el presidente de la CSJ, Hernán De León Porcell aseguró que De León le dijo que el caso ‘RM' está enredado y ‘se va a caer, lo vamos a anular' y que además había sido grabado. De León, por su parte, dijo que no tiene pruebas de que exista una grabación y que tampoco hay presión, extorsión o chantaje para favorecer a Ricardo Martinelli.

Porcell reveló detalles de una conversación con el presidente interino de la máxima corporación de justicia sobre el caso seguido a Ricardo Martinelli por las interceptaciones telefónicas.

La procuradora aseguró que el magistrado le dijo que ese caso ‘se iba a caer, se iba a anular...'. ‘Me grabaron, me grabaron', repetía reiteradamente, contó Porcell, como para indicar que era víctima de un chantaje.

De León no quiso entrar en detalles de la conversación; sin embargo, dejó claro que es la palabra de uno contra la de otro. ‘A mí no me consta grabación, no existe grabación, no hay presión, ni extorsión ni coacción' para favorecer al expresidente.

La respuesta de la procuradora fue aún más fuerte: no solo se reafirmó en lo dicho sino que urgió al magistrado a someterse al polígrafo. ‘Está mintiendo', dijo Porcell después de escuchar a De León hablar en una televisora local sobre el tema.

Para Lee, las respuestas del magistrado crean una mayor confusión en la opinión pública y están lejos de aclarar los señalamientos de la fiscal general, porque no desmiente a la procuradora.

Lo acontecido también deja mal al Pleno de la Corte, que debe exigirle a su presidente que aclare de forma directa las declaraciones de Porcell sobre él, agregó

Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que el magistrado presidente ‘habló mucho y dijo poco. Quedaron muchas dudas en cuanto a la versión de la procuradora'.

El presidente del gremio de juristas considera que, más allá de los ‘dimes y diretes' de Porcell y De León, quien más pierde es la administración de justicia y el pueblo porque la denuncia que se interpuso para investigar un supuesto delito de inviolabilidad del secreto en este caso sería cerrada por ‘improcedente' o por falta de la prueba ‘no idónea' considerando que la víctima ha dicho que no tiene conocimiento de haber sido pinchado. A juicio de Rodríguez todo quedará como ‘un gran bochinche jurídico'.

Para Annette Planells. miembro del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), existe total desconfianza en la administración de justicia. ‘Hay demasiada turbiedad alrededor de la Corte...', añadió la dirigente de Movin. Sobre las respuestas del magistrado De León, Planells señaló que no fue contundente.

El presidente Juan Carlos Varela, por su parte, expresó que el país tiene la capacidad de salir adelante sobre la propuesta de gremios empresariales de crear una coalición ciudadana para restablecer la institucionalidad del país frente a la crisis que enfrenta la administración de justicia. ‘Cada uno debe preocuparse por su área', expresó el mandatario panameño. ‘Panamá tiene capacidad propia de mejorar su Sistema Judicial, su Órgano Legislativo y Ejecutivo', continuó.

El presidente Varela, que ayer estuvo presente en la inauguración de una planta de generación eléctrica a base de gas natural, concluyó diciendo que ‘a la democracia le toca seguir avanzando y fortaleciendo sus instituciones'.

CONCERTACIÓN

En medio de este escenario, el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo solicitó al ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, quien la preside, que convoque de forma extraordinaria una sesión plenaria el 20 de agosto para analizar la problemática institucional por la que atraviesa la administración de justicia.

Durante la sesión, los miembros del Consejo debatirán a profundidad las dificultades que enfrenta la administración de justicia, señala un comunicado.