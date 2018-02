‘Varela viola Pacto de Estado por la Justicia'

Gustavo A. Aparicio O.

La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, advirtió ayer que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, está violando el Pacto de Estado por la Justicia al evadir las consultas con la población al momento de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

‘Hoy en día, el gobierno del presidente está quedando mal, como uno que no respeta la democracia, que no respeta la justicia, que quiere manipular al Órgano Judicial. La gente percibe que él quiere controlar la CSJ, tiene miedo a que se le investigue', indicó.

Recordó que el mandatario se comprometió en 2014 en su plan de gobierno a hacer las consultas con la población al momento de nombrar a los magistrados, por lo que ‘él desconoce su propio plan de gobierno y viola el Pacto de Estado por la Justicia', afirmó.

El Pacto de Estado por la Justicia, alcanzado en septiembre de 2005, establecía la creación de una comisión especial de preselección como organismo consultivo y asesor del Consejo de Gabinete, que se instalaría cada vez que surgiera una vacante en la máxima instancia de la justicia panameña.

Refiriéndose a la demora en la escogencia de dos nuevos magistrados de la CSJ, luego de que la Asamblea Nacional rechazara los nombramientos de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y de la actual Fiscal Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, Zuleyka Moore Gouldbourne, Castillo manifestó que pareciera que el presidente no comprende la magnitud del problema que tiene.

Aunque se esperaba que el mandatario anunciara los dos nuevos designados para el cargo de magistrado de la CSJ, una vez culminada las fiestas de carnavales el pasado miércoles, este salió del país junto a su familia, sin dar a conocer los nombres de sus nuevas propuestas.

‘Es el mayor reclamo ciudadano por una Corte independiente, el nombramiento de personas que no tengan vínculos con el Ejecutivo, no quieren primos, esposas de ministros, etc.', dijo Castillo.

El presidente, a inicio de este mes, descartó la posibilidad de realizar consultas ciudadanas para escoger a los nuevos magistrados.