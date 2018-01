Varela sanciona ley para prohibir el uso de bolsas plásticas en Panamá

Elizabeth Hernández

El presidente de la República Juan Carlos Varela, sancionó la Ley 1 de 19 de enero de 2018 , donde queda prohibido el uso de bolsas plásticas en los establecimientos comerciales.

Los supermercados, farmacias y minoristas tendrán dieciocho meses a partir de la promulgación de la Ley para proceder con el reemplazo de las bolsas; los almacenes y mayoristas tienen veinticuatro meses para realizar el cambio.

La Ley no será aplicada cuando se tenga que utilizar para alimentos e insumos húmedos elaborados o preelaborados.

Los comerciantes pueden optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables siempre y cuando la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la competencia (Acodeco) fiscalice que sean vendidas a precio de costo.

De no cumplir con la Ley , a la Acodeco le corresponderá determinar las sanciones y los ingresos recaudados por las multas pasarán a fondo con el que se crearán programas de reciclaje y docencia sobre temas relacionados con materiales contaminantes.

La Ley, que fue firmada también por el ministro de Comercio e Industria, Augusto Arosemena agrega que el ministerio de Ambiente tendrá que desarrollar campañas de difusión y concienciación nacional sobre el uso racional de material no degradable y no bideogradable, así como realizar actividades para que empresas no previstas en la Ley se adecúen a las exigencias de la presente.