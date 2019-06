Varela pone en apuros al Patronato del SUME 911

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



El presidente de la República, Juan Carlos Varela, tiene afán. Después de un año que el Patronato del Sistema Único de Manejo de Emergencia (SUME 911) mandó la terna para designar al nuevo director de la entidad, la Presidencia respondió que se realizará una nueva convocatoria.

En una carta dirigida al presidente del Patronato SUME 911, Denis Allen, el ministro de la Presidencia, Jorge González solicitó realizar las ‘coordinaciones necesarias para efectuar nueva convocatoria pública amplia y participativa para la selección del director ejecutivo'.

La misiva, con fecha del 23 de mayo de 2019, es enviada 11 meses después de que el Patronato eligiera la terna para la designación del nuevo director del SUME 911 que, por ley, se designa un año antes de que concluya el periodo gubernamental.

En otras palabras, el presidente Varela tiene desde junio del año pasado la terna que envió el Patronato, pero no fue hasta mayo de este año que ‘reaccionó' con una misiva para que se inicie un nuevo proceso de selección. Una fase que contará con una nueva norma.

La terna que envió el Patronato la encabeza el actual director, Gil Fábrega, Omar Smith y Javier Castillo, este último es el actual director de Operaciones y Comunicaciones del SUME.

‘El 911 se creó para salvar vidas. No se puede escoger a la carrera al nuevo director. Es una irresponsabilidad de Varela en su despedida', MARTA SANDOYA EXDIRECTORA DEL SUME

Siete días después que el ministro González solicitara al Patronato del SUME 911 realizar un nuevo proceso de selección, se pública en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 67 del 30 de mayo de 2019, mediante el cual se reglamenta la Ley 44 de 2007 y deroga el Decreto No. 234 del 18 de abril de 2013.

El nuevo decreto es prácticamente una copia del viejo, excepto que agrega un párrafo al artículo 3 que permitiría a Varela lograr designar al nuevo director del SUME 911 en su último mes de mandato, a pesar que desde junio del año pasado tuvo una terna para elegir.

El reciente decreto estable que en caso de que el presidente de la República rechace la terna propuesta por el Patronato del SUME 911, se realizará una segunda convocatoria para elegir una nueva terna, algo que resulta lógico. Sin embargo, el proceso se hace más expedito.

Además el decreto expone que la segunda convocatoria se realizará en la página web del SUME 911 por tres días calendario seguido de cinco días calendario para la presentación de documentos. Ocho días en total.

El periodo para la primera convocatoria es de 17 días, dos días para publicar la invitación , que se debe hacer en la página web de la entidad y un diario de circulación nacional, y 15 días para presentar los documentos.

Estos cambios se realizaron el pasado martes en una reunión extraordinaria del Patronato. A esta reunión extraordinarias asistieron los viceministros de Economía y Presidencia, respectivamente, Gustavo Valderrama y Francisco Artola, quienes ese mismo día fueron designados por Varela en la junta directiva del Patronato.

Las reacciones en contra de la norma han surgido. Marta Sandoya, quien fue la primera directora del SUME 911, se quejó en su cuenta de Twitter. ‘El 911 se creó para salvar vidas. No se puede escoger a la carrera al nuevo director. Es una irresponsabilidad de Varela en su despedida', escribió.

‘Los organismos de emergencia no pueden ni deben ser utilizados como ‘cuarteles de invierno' del gobierno que sale. Me refiero al SUME 911. Las decisiones debieron tomarse hace más de 8 meses y no a última hora', expuso Omar Smith también en su cuenta de Twitter .

El Patronato tiene previsto reunirse la próxima semana para realizar la convocatoria y elegir la nueva terna y Fábrega, el actual director, volverá a presentar sus documentos.

El SUME 911 este año cumple 10 años de servicio en medio de incrementos de emergencias atendidas y de expandir sus servicios a más zonas del país.

En el 2009, cuando iniciaron operaciones, atendieron 26,765 emergencias y durante el 2018 fueron 84,061 emergencias. En una década han atendido 353,276 emergencias.