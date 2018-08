Varela plantea diálogo con la Asamblea para ratificar a magistrados

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



El presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró ayer que el Órgano Ejecutivo buscará un diálogo con las bancadas mayoritarias de la Asamblea Nacional para lograr, sin mayor contratiempo, la ratificación de los dos juristas que deben reemplazar a los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega en la Corte Suprema de Justicia.

Al ser preguntado sobre la demora del Consejo de Gabinete en realizar estas designaciones, el mandatario expresó que en el tema de los magistrados es importante tener un consenso con la Asamblea.

‘Yo no voy a someter al país a un debate con el tema de los magistrados de la Corte Suprema y si el presidente está en mora o no con estos nombramientos. De qué me vale a mí nombrar si la Comisión de Credenciales no los ratifica', respondió.

Añadió que sería mejor hacer un diálogo primero. ‘Para qué vamos a enviar un nombre para crear un debate innecesario, mediático... hay que dejar al pueblo en paz, hay que dejar al pueblo trabajar, hay comunicación permanente', apuntó.

ASPIRANTES Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Los ministros de Estado ya tienen en su poder las observaciones sobre los veinte aspirantes al cargo de magistrado de la Corte.

Agregó que en estos momentos la Asamblea Nacional está viendo sus propios temas y que ya han habido reuniones con la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, del partido Cambio Democrático, y con el presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson. ‘Se han dado reuniones para poder ver la agenda de gobernabilidad del país', precisó Varela.

De igual manera, informó que el miércoles el ministro de la Presidencia le entregó a los ministros de Estado las observaciones sobre los veinte candidatos que se propusieron para la Corte.

‘Los ministros tienen que estudiar el tema y el debate empezará en el próximo Gabinete; y a medida que arrancamos el debate en Gabinete con este tema, también entonces arrancamos el diálogo con las mayorías legislativas para asegurar las ratificaciones', añadió.

VACANTES MINISTERIALES

El mandatario también se refirió a las vacantes por las renuncias de ministros de Estado para dedicarse a actividades políticas u ocupar otras posiciones en el engranaje gubernamental.

En tal sentido, el presidente manifestó que se está viendo el desempeño de los ministros que quedaron como encargados.

‘Hay muchas posibilidades de que algunos de los encargados pasen a ser ministros formales, todo dependerá de su desempeño', indicó.

TERCER PUENTE

Las declaraciones de Varela se dieron durante el acto del último vaciado de concreto en los trabajos de construcción del tercer puente sobre el Canal de Panamá, en la provincia de Colón.

‘Este puente abre las puertas para la conquista del Caribe, para el desarrollo de la Costa Abajo de Colón, Coclé y Bocas del Toro. Habrá un gran impacto en el turismo , las oportunidades que se les abre a los colonenses van a ser impresionantes', aseguró Varela.

La inversión de esta importante infraestructura pública supera los $570 millones, ha generado alrededor de mil empleos y presenta un avance del 90% y un 86% en los viaductos de acceso.