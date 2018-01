Varela inaugura rehabilitación y ampliación de carretera Santiago-David

Mirta Rodríguez P.

En una ceremonia celebrada hoy el El Peñón de Veraguas, el presidente panameño Juan Carlos Varela inauguró la rehabilitación y ampliación de la carretera Panamericana Santiago-David, construida con una inversión de $1,086 millones.

La obra de 188 kilómetros, cuyos cinco tramos incluyen un período de mantenimiento, incluyó la construcción de 29 puentes, 84 retornos, 17 puentes peatonales, dos nuevos carriles y la rehabilitación de los dos existentes y colocación de amortiguador de impacto.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, esta obra se licitó y contrató en el gobierno anterior, sin embargo fue adecuado durante esta administración. Se incorporaron barrera new jersey, franjas sonoras en los hombros, nuevos retornos vehiculares para convertirla en una vía más segura.

"Hoy me siento contento del camino que escogí. No me arrepiento porque se hubiese afectado a inocentes si no se pagaban las facturas, si se abandonaban las obras y se afectaban a comunidades y miles de trabajadores, expresó Varela, quien durante la inauguración estuvo acompañado del ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena.

Arosemena destacó que con esta nueva viabilidad se impulsará el comercio internacional, principalmente el que se mantiene con los países centroamericanos, como a los productores agrícolas que podrán trasladar con mayor celeridad sus productos a los distintos puntos de producción y comercialización.