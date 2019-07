Varela exalta honestidad de su Gobierno y se dice dispuesto a rendir cuentas

"En mi gobierno licité 20.000 millones de dólares en obras que están cambiando positivamente la vida de millones de panameños. De cada una de las licitaciones bajo mi gobierno me hago responsable, aquí estaré, de ser necesario, para responder por ellas", añadió Varela.



El mandatario, que será relevado este lunes en el poder por el socialdemócrata Laurentino Cortizo, del partido Revolucionario Democrático (PRD), ofreció un mensaje de despedida en una alocución nacional nocturna de radio y televisión de menos de cinco minutos.



El presidente saliente, del Partido Panameñista, libró una batalla inédita contra la corrupción en Panamá, que se traduce en decenas de causas abiertas contra empresarios y exfuncionarios de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), de quien fue aliado electoral y vicepresidente.



Muchos de los procesados, incluido Martinelli, quien enfrenta un juicio por espionaje político y peculado (malversación de fondos), proclaman su inocencia y acusan a Varela de haber desatado un "persecución política" contra sus adversarios, mientras que sectores de la sociedad civil critican la lentitud de los procesos y la supuesta parcialidad de la Justicia.



"Tuve presente que para lograr un país más justo y transparente era necesario enfrentar la corrupción, por lo que apoyé al Órgano Judicial para que iniciara la transformación de la cultura que favorece la impunidad a una que pide integridad y rendición de cuentas", afirmó este domingo el mandatario.



"Yo sé que a la Justicia le falta muchísimo para llenar las merecidas expectativas de los ciudadanos, pero me marcho convencido de que al no ser parte de aquellos pactos" entre los políticos "y apoyando la labor de las instituciones de instrucción y fiscalización, se podía iniciar el camino que nos merecíamos", añadió.



Varela admitió que gobernar "no ha sido fácil", debido a la cantidad de problemas sociales del país y ante el hecho de que "con los recursos disponibles" tocaba "establecer prioridades (...) y avanzar en medio de complejos procedimientos públicos".



"Mi compromiso era con los panameños más necesitados a los que les di lo mejor de mi (...) para tratar de construir un Panamá más justo y equitativo", expresó Varela, que pidió comprensión a los electores cuyas expectativas no llenó.



Añadió que se va "con la frente en alto" del Gobierno, y además con alegría, porque "las verdaderas democracias demandan el relevo de sus líderes".



"Es un hecho que como ciudadano comprometido desde mi juventud con la lucha contra la dictadura acepto y celebro, me retiro con la frente en alto porque he trabajado con honestidad, dedicación para cumplir con ese pueblo panameño que me honró con su voto", dijo.



Varela reiteró además que le desea lo mejor a Cortizo, porque si al nuevo gobernante de Panamá "le va bien, a los panameños" les irá mejor, y afirmó que aportará sus ideas y visión "respetuosamente cuando sienta" que las medidas del nuevo Gobierno "podrían perjudicar" al pueblo.