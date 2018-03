Varela aplaza una vez más designación de magistrados

José Arcia

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, no tiene apuro para designar a los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este viernes dijo que esperará a que se resuelva la situación legal de la Asamblea Nacional para designar a los nuevos jueces.

El mandatario hace referencia al desmantelamiento de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional por decisión del pleno legislativo, impulsada por los dos partidos de oposición, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático. Esta decisión se suspendió por orden del magistrado Abel Zamorano, al acoger una advertencia de ilegalidad que presentó el oficialista partido Panameñista.

‘De qué vale designar a los magistrados si no se resuelve lo de la Asamblea. Lo que toca es que se resuelva lo de la Asamblea para que el proceso arranque y no someter al país a un proceso en el que la Asamblea no tiene definida su situación legal', respondió el mandatario ante las insistentes preguntas de los periodistas por la designación de los dos nuevos magistrados.

El mandatario dijo que utilizará el Pacto de Estado por la Justicia para la designación de los magistrados.

De esta manera, Varela retrasa por tercera ocasión la designación de los dos magistrados, luego que el pasado 30 de enero el pleno de la Asamblea Nacional rechazó las designaciones de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar.

A raíz de ese rechazo, Varela dijo que la designación de los dos nuevos magistrados se realizaría después de los carnavales, es decir, después del 14 de febrero.

Luego dijo que lo haría al regreso de su gira por Emiratos Arabes Unidos que se dio este jueves, sin embargo, este viernes anunció su decisión de esperar a que se defina la situación legal de la Comisión de Credenciales.

Para Alfonso Fraguela, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, la decisión del mandatario profundiza la crisis que viven los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por un lado prolonga la incertidumbre por la designación de los dos nuevos magistrados y por el otro provoca que la Corte Suprema de Justicia no elija su nueva junta directiva, que se debió escoger el pasado 2 de enero cuando se debió iniciar el periodo de Tovar y Moore.

Raúl Rodríguez, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, consideró que la designación de los nuevos magistrados queda prácticamente sin fecha definida hasta, por lo menos, en julio próximo.

Varela, al decidir esperar que se defina la situación de la Comisión de Credenciales, no hace otra cosa que dejar todo en manos del magistrado Zamorano, analiza Rodríguez. Ante esta realidad se presentan dos escenarios: uno, que el magistrado resuelva la advertencia lo antes posible; u otro, que llegue julio y con la designación de la nueva junta directiva de la Asamblea, se tiene que escoger la nueva composición de la Comisión de Credenciales y el recurso de advertencia de ilegalidad ya no tendría cabida.

En otras palabras, las designaciones de los dos nuevos magistrados podrían darse hasta después de julio.

Para Fraguela lo que ha hecho Varela no es más que prolongar una ‘agonía' que no se merece la sociedad panameña. Además de que debe convocar el Pacto de Estado por la Justicia para avanzar en este proceso.