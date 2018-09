Varela es abordado en Harvard sobre el sistema de salud

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



El científico panameño Ibis Sánchez Serrano cuestionó duramente la falta de voluntad política en Panamá para darle solución al sistema de salud del país, durante la rueda de preguntas del discurso que ofreció el presidente Juan Carlos Varela en la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos.

‘Por qué en Panamá no ha habido un esfuerzo mayor para reformar el sistema global de cuidado de la salud, de ciencia y tecnología' en ‘un país que tiene un gran potencial' además de ‘recursos suficientes', reclamó el Dr. Sánchez, quien se presentó como ‘veragüense', y autor del libro El problema mundial de los sistemas de salud: del laboratorio a la camilla del paciente y del modelo care.

El científico aseguró que ‘predijo la crisis de la Caja del Seguro Social', con más de 10 años trabajando y estudiando el sector. ‘Por qué cuando tienes los mejores expertos en el mundo para reformar el sistema en Panamá no se nos da la oportunidad... No recibimos ni apoyo ni reconocimiento y creo que debemos incluir eso como parte de la agenda política'.

Ante la audiencia del Foro John F. Kennedy Junior del Instituto de Política de Harvard, Varela bromeó sobre querer tener el contacto del Dr. Sánchez en su celular, lo invitó a retornar a Panamá para ayudar a cambiar el sistema y achacó la falta de un sistema de compra de medicamentos en línea a ‘intereses políticos' en la Asamblea.

‘Nosotros presentamos el proyecto de ley para que las medicinas pudieran estar en el sistema de Panamá Compra, y no está ahí, porque lo bloquearon en la Asamblea', sostuvo el mandatario. Antes, había indicado: ‘En Panamá, si trabajas para el gobierno puedes entrar a la computadora y comprar una Land Cruiser de $60 mil, pero no puedes comprar medicamentos para las personas porque el interés de las grandes corporaciones e importadores no permiten que sea aprobada la ley'.