‘Urge una campaña de promoción turística internacional de Panamá'

Darma L. Zambrana

La tarea más urgente para impulsar el turismo panameño es iniciar una campaña de promoción internacional que coloque a Panamá en el ‘top of mind' del turista extranjero, en opinión de Anette Cárdenas, presidenta de la Cámara de Turismo y gerente de mercadeo y ventas del Hotel Marriott. Paralelamente, considera que se debe definir el producto turístico que ofrecemos y mejorar la comunicación entre el sector privado y el público para beneficio de esta industria.

A su juicio la creación del gabinete de turismo es una muestra del interés por rescatar el sector del gobierno encabezado por Laurentino Cortizo.

Estamos comenzando un nuevo gobierno y por lo menos en las primeras manifestaciones del presidente Cortizo se ha demostrado interés por apoyar el turismo, por rescatarlo, por promoverlo. ¿Por qué no alcanza a despegar definitivamente el turismo en Panamá?

Yo creo que hay una serie de factores que influyen en esto, probablemente el más importante es el hecho de que por muchos años, y no ‘años' sino años, con mayúscula, no hemos promocionado el país. Ese dicho tan normal y simplista de que lo que no se anuncia no se vende es lo que está aplicando aquí. Nosotros no hemos puesto las virtudes del país, sus bondades, ni su producto, sea el que sea, en el top of mind del mundo y así no se puede incrementar el turismo. Es importante que la gente entienda que en turismo tu compites con el mundo y como en todo hay competencias más cercanas que otras. Nosotros tenemos un set competitivo con Costa Rica, que es lo más cerca,

Tenemos Colombia también…

Si, Colombia que ha desarrollado muchísimo su turismo. El turista cuando piensa viajar medita sobre todas sus opciones, y nosotros no le hemos puesto ese enfoque, la poca promoción que hubo en el gobierno anterior (Juan Carlos Varela) con una inversión mínima, muy específica en redes sociales y a nivel digital, no tuvo oportunidad de causar impacto porque fue muy poca y por muy corto tiempo, no hemos sido serios. Esto me lleva a decirte que por muchos años al turismo no se le ha dado la importancia que requiere…

Sin embargo lo reconocemos... Admitimos que podría ser un pilar fundamental de desarrollo, pero ¿no se actúa en consecuencia?

Así es, todos los gobiernos dicen que el turismo va a ser política de Estado, pero llegan y no lo es. Una cosa que es política de Estado es lo que tiene importancia y prioridad dentro de todas las funciones gubernamentales, hasta ahora no ha sucedido, ahora empezamos un nuevo gobierno que ha manifestado que va a atender el tema del turismo con urgencia y actos muy específicos como este martes, la instalación del gabinete turístico que es un paso importante para empezar a tomar esta industria en serio, ya que aporta más que cualquiera a la economía del país.

¿Crees que la creación de este gabinete es una duplicación de funciones? Ya la ATP (Autoridad de Turismo de Panamá) se encarga de la coordinación interinstitucional, el fomento a las inversiones...

Las funciones del gabinete de turismo no deben competir con la ATP ni con el Consejo Nacional de Turismo, porque se trata de coordinar los mandatos de la ATP, por decirlo así, y asegurarse de que todos los elementos que conlleven esas iniciativas se cumplan en su totalidad. En qué sentido, voy a ponerte un ejemplo: Centro de Convenciones de Amador. Es una obra multimillonaria que estamos por terminar, pero ¿qué le falta a esa obra? Accesibilidad…

¿En términos de infraestructura?

O sea como tú llegas a Amador, como llevas una convención de tres mil personas…

Como el Puente Centenario hace varios años…

Bueno. En una noche de concierto la clase de enredo que es llegar allá, seguramente te ha tocado. Ahora imaginémonos una convención de cuatro mil personas que tienen que estar allá a tal hora y salir a tal hora, ir a almuerzos y a otros eventos, y cuya movilización tiene que hacerse hacia la ciudad ida y vuelta porque no hay infraestructura hotelera en esa área. Cómo va a funcionar: buses grandes entrando y saliendo transportando gente todo el día como pasa en todas partes del mundo donde hay centros de convenciones. Esto lo veníamos hablando hace mucho tiempo, necesitamos accesibilidad. En este ejemplo clásico el MOP (Ministerio de Obras Públicas) nunca había tenido en su agenda de prioridades el acceso al centro de convenciones, el ministerio de la Presidencia o cualquier otra entidad, tampoco, porque ellos tienen sus agendas propias. Entonces lo que se busca es que, si se tomó la determinación de hacer un centro de convenciones de primer mundo como el que vamos a tener en Amador, entonces ver que necesita ese centro además de su construcción, equipamiento, pues vías de acceso, seguridad, estacionamientos… Entonces las instituciones que participan deben entender que es un proyecto que debe ser incluido en sus agendas con presupuesto y todo lo necesario, y esa es parte de la función de este gabinete. Vamos a decir que la ATP decida dentro de su agenda crear un producto turístico en Chorrera, esa es una prioridad que se coordina con el Fondo (Fondo de Promoción Turística Internacional de Panamá) para que lo promueva en un momento dado internacionalmente y el gabinete turístico tiene que asegurarse que todo lo que se requiera para que esta zona tenga el producto turístico que la ATP ha determinado, que las entidades que tengan que involucrarse actúen, lo tengan en su agenda y en su presupuesto.

Es decir que todas las acciones confluyan para desarrollar ese proyecto…

Exacto. Y eso es darle prioridad al turismo, porque sin eso no podemos. Es una realidad que las entidades a veces funcionan como islas y cada una lleva adelante sus prioridades, pero no hay una coherencia cuando se trata de proyectos de estado como este. Entonces volviendo al gabinete turístico, su concepto es muy bueno, su función tiene validez y hay que esperar que se ejecute como tal.

Reconociendo el valor que tiene la creación de este gabinete, que otras tareas tenemos pendientes para que despegue el turismo? Cuando empezó el pasado gobierno se prometió que se iba a llegar a 3 millones de visitantes y al contrario esa cifra ha bajado, se han perdido puestos de trabajo en el sector, hay desocupación hotelera, etc.

La misión fundamental es incrementar la demanda hacia el destino. El éxito es subir a 3 o 4 millones de turistas. Qué necesitamos para llegar allá: lo primero arrancar una promoción internacional que empiece a hacer sonar el nombre Panamá, eso es un paso de urgencia. Simultáneamente, tenemos que definir nuestro producto: qué es lo que vamos a vender, organizarnos y que esté listo para ser vendido. Y creo que es importante que el Estado tenga una comunicación permanente y muy cercana con el sector privado porque es el que empuja mucho esa carreta asistiendo a ferias internacionales, promoviendo el destino, para que las acciones sean en conjunto y se multipliquen. Y tenemos que asegurarnos que estamos utilizando todos los vehículos de venta y promoción posibles. Yo insisto en que el Aeropuerto Internacional de Tocumen debe ser una vitrina de venta, porque en una feria internacional podemos llegar a 3 mil personas, en el mejor de los casos, en el aeropuerto tenemos sin movernos acceso a 12 millones de personas (las que pasan por año), es un proyecto fundamental que está caminando. Lamentablemente se ha visto afectado por la burocracia en el desembolso de los recursos para el Fondo de Promoción Turística, ni siquiera el primer desembolso se ha podido usar aún. Tenemos que agilizar estos procesos, todos los procesos deberían ser más ágiles en el Estado.

Y hablando del tema de capacitación y formación del recurso humano…

Ahí tenemos un reto muy grande. No le hemos dedicado ese esfuerzo ni a nivel privado ni a nivel público ni a nivel personal. Voy a usar un ejemplo, este hotel se abrió hace 20 años, se hablaba mal del servicio en Panamá, en este hotel nos hemos ganado múltiples premios a nivel internacional de servicio al cliente, y aquí laboran panameños, no extraterrestres, se puede lograr, hay que tener la voluntad y tener procesos y seguirlos. Ejemplos como Banco General, como usuaria me parece una entidad que tiene muy buenos procesos de atención al cliente. Y así hay muchas otras empresas que se pueden mencionar. No podemos esperar que el turista quiera regresar si no le damos una experiencia, que debe ser completa y total: lo que vio del país y lo que recibió del trato de la gente. Hace poco se hizo una encuesta en el aeropuerto y los visitantes mencionaron que lo que les había disgustado del país fue la basura y el trato al cliente. Ahora ese gabinete turístico tiene la tarea de coordinar la eliminación de la basura.

¿A que aspira el sector privado en estos próximos años para el turismo?

Queremos duplicar el número de visitantes que llega al país y que sean turistas, no solamente hombres de negocios. Esperamos tener una colección de productos bien establecidos y muy bien estructurados para poder ofrecer y esperamos tener un país reconocido en el mundo por las bellezas que tiene. Y en 5 años podemos lograrlo, si nos enfocamos no hay porque no.